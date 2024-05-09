В Украине упростили правила для бизнеса, работающего с непродовольственной продукцией

9 мая Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект "О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции" - №5473-Д. Он призван усовершенствовать законодательство, регулирующее государственный рыночный надзор и контроль непродовольственной продукции. В частности, речь идет об определении обстоятельств, по которым устанавливается размер штрафов и прозрачность процесса проверок.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, указанный законопроект поддержали 313 народных избранников.

На принятие таких законодательных изменений очень настаивал Украинская рада бизнеса (УРБ), поскольку государственное регулирование непродовольственной продукции, штрафы и система проверок в нынешних сложных условиях усиливали давление на предпринимателей.

Что изменится

Как сообщила глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, принятый законопроект предусматривает:

определение обстоятельств, по которым устанавливается размер штрафа ;

Право органам рыночного надзора и субъектам фиксировать процесс осуществления проверок средствами аудио-, фото- и видеотехники.

Право органам рыночного надзора запрашивать первичные документы исключительно в случае, если продукция опасна, рискована или не отвечает установленным требованиям;

Проверки, требующие лабораторного анализа качества, будут выполняться исключительно на средства государства;

Замена штрафа за продукцию ненадлежащего качества, которая не приведена в надлежащие нормы, на возможность утилизации.

“Этим законопроектом либерализируются отношения государства и предпринимателя. Система взвешивания и противовесов в данном контексте очень уместна, ведь от непомерных штрафов и сверхжестких требований в результате проигрывает как государство, так и бизнес”, - отметила Елена Шуляк.

Вместо штрафа и запрета продаж продукции ее можно просто уничтожить

Парламентария добавила, что законопроект предусматривает менее затратное ограничительное мероприятие к производителю или распространителю продукции.

Сейчас, если предприниматель не может привести продукцию в соответствие с положенными нормами, он вынужден платить штраф за товар, который и так нельзя продавать. Но отныне вместо штрафа и запрета продаж продукции ее можно просто уничтожить, пояснила она.

Либерализация процесса проверок

Кроме того, подчеркнула Шуляк, законопроект предусматривает либерализацию процесса проверок. Органы рыночного надзора могут запрашивать первичные документы исключительно в случае установления того, что продукция опасна, рискована или не соответствует установленным требованиям.

Кроме того, проверки, требующие лабораторного анализа качества – будут выполняться исключительно за средства государства, а обеспечение прозрачности проверок, предприниматели будут иметь право их фиксировать с помощью аудио-, фото- и видеотехники.

Заметим, что в Украине продолжается реформа дерегуляции работы предпринимателей. Чтобы упростить условия ведения бизнеса, в январе 2023 года правительство создало Межведомственную рабочую группу по дерегуляции, которая уже просмотрела 1323 регуляторных инструментов для бизнеса. Из них 456 рекомендовано отменить, 584 – упростить.

В марте 2024 года Кабинет министров Украины внес изменения в более полусотни устаревших актов и признал утратившими силу 15 постановлений. В частности, из ряда постановлений были исключены требования ставить печати на документах, которые предприниматели представляют в органы госвласти, если такое требование не установлено законами.

В Украине заработал сайт, на котором будет отображаться полная информация о ходе, достижениях и целях реформы дерегуляции. Сайт deregulation.me.gov.ua содержит форму обратной связи для предпринимателей, по которой они могут оставить отзыв о принятых изменениях и предложить новые.

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