Великобритания выделяет более €5 млн на преследование военных преступлений РФ

Британское правительство 29 декабря объявило о выделении 4,5 млн фунтов стерлингов (более €5 млн) в поддержку усилий Украины по преследованию военных преступлений РФ Соответствующее решение правительство страны одобрило в воскресенье.

Отмечается, что в 2024 году Британия продолжила усиливать глобальное лидерство по Украине, пообещав и оказав военную, экономическую и гуманитарную поддержку на миллиарды фунтов стерлингов.

"Поскольку правительственная поддержка продолжается и в 2025 году, сегодня объявлено о выделении 4,5 млн фунтов стерлингов в поддержку усилий Украины в поиске правосудия по военным преступлениям, совершенным во время полномасштабного вторжения России в Украину", – говорится в сообщении.

Финансирование предназначено для поддержки документирования, расследования и судебного преследования военных преступлений в Украине и дополняет работу Великобритании с партнерами из США и ЕС через Консультативную группу по расследованию военных преступлений.

"Зверства, свидетелями которых мы стали в Украине, невыразимы – не может быть длительного мира без ответственности, и поддержка Великобритании поможет Украине в ее стремлении добиться справедливости для жертв и выживших после этих преступлений. Заглядывая в 2025 год, наше послание четкое: мы будем с вами в войне, мы будем с вами в мире, и мы будем с вами, когда вы будете бороться за свою безопасность и безопасность всей Европы", – заявил глава МИД Британии Дэвид Лемми.

Напомним, совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрила выделение Украины финансирование более чем на 2 млрд долларов 18 декабря 2024 года.

Также в декабре Министерство финансов США объявило о выделении $20 млрд кредита Украине в рамках инициативы G7, которая предусматривает общую помощь на $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

Ранее сообщалось, что первый транш в рамках кредита от стран "Большой семерки" на общую сумму в 50 миллиардов долларов, который будет гаситься за счет доходов от замороженных российских активов, поступит в Украину уже в 2025 году.