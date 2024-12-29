Британія виділяє понад €5 млн на переслідування воєнних злочинів РФ

Британський уряд 29 грудня оголосив про виділення 4,5 млн фунтів стерлінгів (понад €5 млн) на підтримку зусиль України у переслідуванні воєнних злочинів РФ. Відповідне рішення уряд країни схвалив в неділю.

Зазначається, що у 2024 році Британія продовжила посилювати глобальне лідерство щодо України, пообіцявши та надавши військову, економічну та гуманітарну підтримку на мільярди фунтів стерлінгів.

"Оскільки урядова підтримка продовжується і в 2025 році, сьогодні оголошено про виділення 4,5 млн фунтів стерлінгів на підтримку зусиль України в пошуку правосуддя щодо воєнних злочинів, скоєних під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну", – йдеться у повідомленні.

Фінансування призначене для підтримки документування, розслідування та судового переслідування воєнних злочинів в Україні та доповнює роботу Великої Британії з партнерами зі США та ЄС через Консультативну групу з розслідування воєнних злочинів.

"Звірства, свідками яких ми стали в Україні, невимовні – не може бути тривалого миру без відповідальності, і підтримка Великої Британії допоможе Україні в її прагненні домогтися справедливості для жертв і тих, хто вижив після цих злочинів. Зазираючи у 2025 рік, наше послання чітке: ми будемо з вами у війні, ми будемо з вами у мирі, і ми будемо з вами, коли ви боротиметеся за свою безпеку та безпеку всієї Європи", – заявив глава МЗС Британії Девід Леммі.

Нагадаємо, рада виконавчих директорів Світового банку схвалила виділення Україні фінансування на понад 2 млрд доларів 18 грудня 2024 року.

Також у грудні Міністерство фінансів США оголосило про виділення $20 мільярдів кредиту Україні в межах ініціативи G7, яка передбачає загальну допомогу на $50 мільярдів за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Раніше повідомлялося, що перший транш у межах кредиту від країн "Великої сімки" на загальну суму в $50 мільярдів, який гаситиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів, надійде в Україну вже у 2025 році.