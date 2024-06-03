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Австрия закупила у кременчугского производителя технику для украинских энергетиков
Кременчугский завод коммунальной техники "Альфатекс" на средства австрийских партнеров обеспечил украинских энергетиков современными автокранами XCMG.
Об этом сообщило в социальной сети Х посольство Австрии в Украине.
"Приобретены современные автокраны для украинских энергетиков! Запорожская компания получила новые краны XCMG от завода коммунального машиностроения "Альфатекс". Кременчугский производитель за средства партнеров снабдил энергетиков новой спецтехникой", - говорится в сообщении.
Новая техника необходима для ремонтных и восстановительных работ на объектах энергетической инфраструктуры.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Напомним, в конце мая Австрия объявила о том, что вносит очередной вклад в Фонд поддержки энергетики Украины, который составит 5 миллионов евро.
В Министерстве напомнили, что это уже второй вклад Австрии в Фонда поддержки энергетики, созданного два года назад по совместной инициативе Германа Галущенко и еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон. Первый вклад австрийской стороны в Фонд составил 10 млн. евро.
За эти средства было приобретено оборудование для украинских ТЭЦ, операторов системы распределения и передачи электрической энергии, которые работают, прежде всего, в прифронтовых областях, в частности в Сумской, Харьковской и Херсонской.
Ситуация в энергосистеме ухудшится
Энергетики предупреждают, что, начиная со второй декады июня, ситуация в энергосистеме Украины будет более сложной по сравнению с последними днями мая.
По словам председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, такая ситуация будет вызвана тремя факторами:
- вывод в плановый ремонт двух блоков атомных электростанций,
- последствия обстрелов объектов энергетики 31 мая и 1 июня,
- прогнозируемый рост потребления электроэнергии из-за повышения температуры и использования кондиционеров.
"Дефицит, которого мы были лишены в течение нескольких последних дней, вернется. И вернется в достаточно серьезном объеме", – заявил Кудрицкий.