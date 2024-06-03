Австрія закупила в кременчуцького виробника техніку для українських енергетиків

Кременчуцький завод комунальної техніки "Альфатекс" за кошти австрійських партнерів забезпечив українських енергетиків сучасними автокранами XCMG.

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Про це повідомило у соціальній мережі Х посольство Австрії в Україні.

"Придбано сучасні автокрани для українських енергетиків! Запорізька компанія отримала нові крани XCMG від заводу комунального машинобудування "Альфатекс". Кременчуцький виробник за кошти партнерів забезпечив енергетиків новим спецтехнікою", - йдеться в повідомленні.

Нова техніка необхідна для проведення ремонтних та відновлювальних робіт на об'єктах енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, в кінці травня Австрія оголосила про те, що робить черговий внесок до Фонду підтримки енергетики України, який складе 5 мільйонів євро.

В Міністерстві нагадали, що це вже другий внесок Австрії до Фонду підтримки енергетики, створеного два роки тому за спільної ініціативи Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Перший внесок австрійської сторони до Фонду становив 10 млн євро.

За ці кошти було придбано обладнання для українських ТЕЦ, операторів системи розподілу та передачі електричної енергії, які працюють передусім у прифронтових областях, зокрема у Сумській, Харківській та Херсонській.

Ситуація в енергосистемі погіршиться

Енергетики попереджають, що починаючи з другої декади червня, ситуація в енергосистемі України буде складнішою, порівняно з останніми днями травня.

За словами голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, така ситуація буде спричинена трьома факторами:

виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій,

наслідки обстрілів об’єктів енергетики 31 травня і 1 червня,

прогнозоване зростання споживання електроенергії через підвищення температури та використання кондиціонерів.

"Дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох останніх днів, повернеться. І повернеться в досить серйозному обсязі", - заявив Кудрицький.