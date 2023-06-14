Более 25 ракетных обстрелов нефтебаз задокументировано на территории Украины, — Офис генпрокурора

Офисе генпрокурора ведет переговоры о возможном привлечении французских экспертов к расследованию ракетных атак по украинским нефтебазам и установлению ущерба для окружающей среды. В настоящее время в Украине задокументировано более 25 ракетных обстрелов нефтебаз.

Об этом 14 июня сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

С осени 2022 года нефтебазы вместе с другими объектами, связанными с энергетической безопасностью, были одной из главных целей врага. Сейчас оккупанты продолжают их атаковать. Только за 5-11 июня зафиксировали две новые атаки на такие объекты, а именно на территории Харьковской области.

Отмечается, что российские атаки на объекты повышенной опасности приводят к загрязнению как атмосферного воздуха, так и грунтов и подземных вод.

В Офисе генпрокурора заявили, что нуждаются в помощи в проведении ряда специализированных исследований для установления степени загрязнения подземных вод. Для этого нужно выполнить буровые работы с внедрением спецтехники и оборудования.

Напомним, в апреле сразу три иранские дроны-камикадзе атаковали нефтебазу на Кировоградщине. Кроме того, оккупанты целят по НПЗ. Недавно под вражеский огонь попала мини-НПЗ в Харьковской области.