Понад 25 ракетних обстрілів нафтобаз задокументовано на території України, — Офіс генпрокурора

Офісі генпрокурора веде переговори про можливе залучення французьких експертів до розслідування ракетних атак по українських нафтобазах та встановлення збитків для довкілля. Наразі в Україні задокументовано понад 25 ракетних обстрілів нафтобаз.

Про це 14 червня повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

З осені 2022 року нафтобази разом з іншими об'єктами, пов'язаними з енергетичною безпекою, були однією серед головних цілей ворога. Зараз окупанти продовжують їх атакувати. Лише за 5-11 червня зафіксували дві нові атаки на такі об’єкти, а саме на території Харківської області.

Зазначається, що російські атаки на об’єкти підвищеної небезпеки призводять до забруднення як атмосферного повітря, так і ґрунтів та підземних вод.

В Офісі генпрокурора заявили, що потребують допомоги у проведенні ряду спеціалізованих досліджень для встановлення ступеню забруднення підземних вод. Для цього необхідно виконати бурові роботи з використанням спецтехніки та обладнання.

Нагадаємо, у квітні одразу три іранські дрони-камікадзе атакували нафтобазу на Кіровоградщині. Крім того, окупанти цілять по НПЗ. Нещодавно під ворожий вогонь потрапила міні-НПЗ в Харківській області.