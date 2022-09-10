Цена на газ для производителей тепла останется неизменной в течение отопительного сезона

Правительство продлило срок действия ПСО на рынке природного газа до 30 апреля 2023 года. Цена на голубое топливо для производителей тепла в течение отопительного сезона остается неизменной.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

По его словам, такое решение правительства дает возможность местным властям так же не повышать тарифы на тепло и воду для населения.

"Украина вместе с Европой готовится к сложному отопительному сезону и учитывает все возможные сценарии, которые может коварно реализовать Россия. Поэтому решение правительства позволит обеспечить надежные и бесперебойные поставки природного газа и надежность функционирования рынка газа в Украине", - отметил Шмигаль.

Напомним, температура воздуха в домах украинцев будет от 17 до 18 градусов тепла в отопительный период, что примерно на четыре градуса ниже нормы. Таким образом, будущая зима может стать самой холодной для Украины в последние десятилетия.

Так, мэр Киева Кличко предупредил, что зимой топить в столице будут хуже и призвал киевлян запасаться теплыми вещами и одеялами.

Между тем, во Львове на случай экстренных ситуаций обустраивают пункты обогрева в бомбоубежищах. Для этого устанавливают буржуйки. При этом город на 100% готов к отопительному сезону при условии, что ситуация в энергетике сохранится стабильной.