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Ціна на газ для виробників тепла залишиться незмінною протягом опалювального сезону
Уряд подовжив термін дії ПСО на ринку природного газу до 30 квітня 2023 року. Ціна на блакитне паливо для виробників тепла протягом опалювального сезону залишиться незмінною.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, таке рішення Уряду дає можливість місцевій владі так само не підвищувати тарифи на тепло й воду для населення.
"Україна разом із Європою готується до складного опалювального сезону та враховує всі можливі сценарії, які може підступно реалізувати Росія. Тож рішення Уряду дозволить забезпечити надійне й безперебійне постачання природного газу та надійність функціонування ринку газу в Україні", - зазначив Шмигаль.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, температура повітря в оселях українців буде від 17 до 18 градусів тепла в опалювальний периіод, що приблизно на чотири градуси нижче норми. Таким чином, майбутня зима може стати найхолоднішою для України за останні десятиліття.
Так, мер Києва Кличко попередив, що взимку топити в столиці будуть гірше і закликав київлян запасатись теплими речами та ковдрами.
Тим часом у Львові на випадок екстрених ситуацій облаштовують пункти обігріву у бомбосховищах. Для цього встановлюють буржуйки. При цьому місто на 100% готове до опалювального сезону за умови, що ситуація в енергетиці збережеться стабільною.