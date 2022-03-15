Цена нефти марки Brent упала ниже 100 долларов за баррель

После резкого скачка цен на мировых рынках на энергоресурсы, нефть начала дешеветь. По состоянию на 15 марта июньские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели до 96,39 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

При этом майские фьючерсы нефти Brent торгуются на уровне 97,72 долларов за баррель, потеряв в цене 8,58%.

Цена нефти WTI на Нью-Йоркской товарной бирже упала до 95,69 долларов за баррель, потеряв в цене 7,11% по сравнению с уровнем на закрытии бредущих торгов (минус $7,32 за баррель).

Информационное агентство Bloomberg сообщает, что с тех пор, как Россия вторглась в Украину, цены на нефть были чрезвычайно волатильны, а Brent с 7 по 11 марта торговалась в самом широком диапазоне за всю историю.

"Огромные ежедневные колебания также влияют на ликвидность: открытый интерес падает на рынке нефти, что, в свою очередь, делает фьючерсы уязвимыми для еще более крупных внутридневных движений", — отметили в издании.

Кроме того, есть ряд других факторов, которые давят на цены. В частности, рынок потрясен всплеском случаев заражения вирусом в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, и признаками прогресса (по мнению экспертов, они есть) в переговорах о прекращении огня между Украиной и Россией.

В то же время мир начинает отказываться от российской нефти. 8 марта Соединенные Штаты Америки запретили экспорт нефти и газа из России. Решение ввели сразу же.

В этот же день министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг заявил, что его страна прекратит импорт российской нефти к концу 2022 года в ответ на российское военное вторжение в Украину.

После этого правительство Австралии заявило, что страна сразу же введет запрет на импорт российской нефти, как только прибудут уже заказанные и оплаченные партии энергоресурса.