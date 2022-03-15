Ціна нафти марки Brent впала нижче 100 доларів за барель

Після різкого стрибка цін на світових ринках на енергоресурси, нафта почала дешевшати. Станом на 15 березня, червневі ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали до 96,39 долара за барель. Про це свідчать дані Лондонської біржі ICE.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

При цьому травневі ф'ючерси нафти Brent торгуються на рівні 97,72 долара за барель, втративши 8,58%.

Ціна нафти WTI на Нью-Йоркській товарній біржі впала до 95,69 долара за барель.

Інформаційне агентство Bloomberg повідомляє, що відколи Росія вторглася в Україну, ціни на нафту були надзвичайно волатильні, а марка Brent з 7 по 11 березня торгувалася в найширшому діапазоні за всю історію.

"Величезні щоденні коливання також впливають на ліквідність: відкритий інтерес падає на ринку нафти, що у свою чергу робить ф'ючерси вразливими для ще більших внутрішньоденних рухів", — зазначили у виданні.

Крім того, є низка інших факторів, які тиснуть на ціни. Зокрема, ринок вражений сплеском випадків зараження коронавірусом у Китаї, найбільшому у світі імпортері нафти, та ознаками прогресу (на думку експертів, вони є) у переговорах щодо припинення вогню між Україною та Росією.

У той самий час світ починає цуратися російської нафти. 8 березня Сполучені Штати Америки заборонили експорт нафти та газу з Росії. Рішення запровадили одразу ж.

Цього ж дня міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Великої Британії Квазі Квартенг заявив, що його країна припинить імпорт російської нафти до кінця 2022 року у відповідь на російське військове вторгнення в Україну.

Після цього уряд Австралії заявив, що країна відразу ж запровадить заборону на імпорт російської нафти, як тільки прибудуть вже замовлені та оплачені партії енергоресурсу.