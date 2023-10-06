Цены на бензин, ДТ и автогаз несколько выросли: сколько стоит горючее на заправках

В течение недели 30 сентября – 6 октября бензин А-95 в рознице подорожал в среднем на 0,30 грн/л (до 55,41 грн/л), бензин А-95+ – на 0,26 грн/л (до 58,33 грн/л), дизельное топливо – на 0,41 грн/л (до 55,50 грн/л), а автогаз – на 0,09 грн/л (до 25,84 грн/л). Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

Бензин и дизель: актуальные цены

Сеть группы "Приват" (ANP, Avias и т.п.) повысила цены на бензин и ДТ на 1 грн/л. А-95 и дизель там стоят 55 грн/л, А-95+ – 55,50 грн/л.

На станциях столичной сети KLO эти виды горючего подорожали на 0,7 грн/л: А-95 – до 56,79 грн/л, А-95+ – до 58,99 грн/л, ДТ – до 56,29 грн/л л.

В сети UPG за неделю выросла цена на дизельное топливо, которое теперь стоит на 50 коп./л дороже – 55,10 грн/л.

В свою очередь сеть "Авантаж", недавно заявившая о том, что лицензии для половины ее станций аннулированы, снизила цену на А-95 на 60 коп./л – до 49,95 грн/л,

На заправках AMIC, Shell, "БРСМ-Нефть", U.GO, Prime, "Укр-Петроль", Neftek и других бензин и дизтопливо подорожали в пределах 0,04-1,5 грн/л.

Так выглядит изменение розничных цен на бензины и ДТ на украинских АЗС в течение 30 сентября – 6 октября 2023, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Сколько стоит автогаз?

Что касается автогаза, то сети ОККО и WOG повысили цены на 17 и 18 копеек соответственно – до 26,66 грн/л.

На станциях U.GO это горючее прибавило в цене 8 коп./л и обходится в 25,53 грн/л.

В сети KLO автомобильный газ подорожал на 30 коп./л (до 26,29 грн/л), в сетях Shell и Amic – на 27 коп./л (до 26,18 грн/л и 25,83 грн/л соответственно).

"БРСМ-Нефть" изменила ценники на 3 коп./л в сторону повышения – до 24,99 грн/л.

Больше всего (на 32 коп./л) цена за неделю выросла на заправках сети Chipo, где автогаз теперь стоит 25,23 грн/л. Меньше всего (1 коп./л) горючее прибавило в цене на АЗС "Авиас", где литр автогаза сейчас продается за 26,07 грн/л.

Остальные сети подняли цены на 8-20 коп./л.

Изменение розничных цен на автогаз в течение 30 сентября – 6 октября 2023, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Почему растут цены на горючее?

Как писало Delo.ua, в сентябре горючее на украинских заправках росло в цене, догоняя мировые цены на нефть и топливные котировки в странах Европейского Союза.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко прогнозирует, что в октябре крупнейшие игроки топливного ритейла будут и дальше повышать цены, но при стоимости нефти эталонной марки Brent в 95 долларов за баррель, цена литра бензина и дизтоплива остановится на отметке 59,99 грн. По его словам, с учетом скидок в 4 грн за литр, ДТ в Украине в среднем обойдется в 55 грн/л.

В свою очередь основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорил, что рынок горючего в октябре будет относительно спокоен. В то же время цены на АЗС будут отталкиваться, прежде всего, от цен на нефть. Он считает, что при условии, что мировые цены на нефть не изменятся, дальнейшего подорожания горючего на АЗС может вообще не быть.

Источник фото: ua.depositphotos.com