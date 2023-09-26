Эксперты сомневаются в повторении топливного кризиса в Украине из-за обстрелов Дунайских портов

Эксперты считают, что систематически осуществляющие российские военные обстрелы портовой инфраструктуры Дуная не приведут к дефициту горючего, однако это существенно усложняет часть поставок горючего в Украину. Об этом говорится в статье “ Дунайский коридор. Как обстрелы портовой инфраструктуры могут изменить ситуацию на рынке топлива, опубликованной на Delo.ua.

В частности, аналитик компании DiXi Group Андрей Урста, ссылаясь на отчет Дунайской комиссии "Market observation for Danube navigation, results in 2022", говорит, что общий грузооборот через канал Сулина в 2022 году вырос вдвое с 5,1 млн тонн до 10,7 млн тонн. Через этот канал грузы попадают в дунайские порты "Джурджулешты" (Молдова) и "Галац" (Румыния), откуда могут попасть в Украину. В то же время эксперт отмечает, что атаки на украинские Дунайские порты вряд ли смогут обессилить поставки горючего в Украину, поскольку такие поставки осуществляются через Румынию и Молдову.

Однако российские атаки однозначно влияют на восприятие рисков отражающимися перевозчиками и на фрахтовых ставках. По мнению эксперта, сейчас сложно оценивать вызовы, которые предстанут перед украинскими трейдерами в случае необходимости замещения поступающего Дунаем топлива. Однако объем замещения будет точно меньше, чем тот, который был весной 2022 года, когда нужно было заместить поставки из России и Беларуси, а также поставки по морю.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что поставки топлива по Дунаю составляют до 30% от общего объема поставок. В этом случае за невозможность поставок по этому каналу в стране будет дефицит. Однако Леушкин отмечает, что в условиях обстрелов трейдеры научились поставлять топливо по Дунаю без портовой инфраструктуры, перегружая его с кораблей на бензовозы.

Аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко говорит, что объемы поставок разными каналами колеблются. Так в условиях обстрелов Дунайских портов растет доля поставок топлива по железной дороге. По мнению эксперта перекрыть поставки горючего в Украину можно только перекрыв границы Украины с Румынией и Польшей, что невозможно.

Россия обстреливает украинские порты с середины лета

Дунайские порты стали одним из основных логистических каналов Украины сразу же после блокады морских портов. В 2022 году Дунайские порты использовались экспортерами зерна, железной руды и металлопродукции, а также импортерами горючего.

После выхода России из "зернового соглашения" в июле 2023 года, российские военные начали систематически обстреливать порты Большой Одессы и Дуная. Всего за два месяца массированных обстрелов кафиры уничтожили более 100 объектов портовой инфраструктуры. Под обстрелы попали крупнейшие Дунайские терминалы в Рени и Измаиле .

Вероятнее всего, атаки россиян преследуют цель усложнить вывоз из Украины зерна, однако обстрелы Дунайской инфраструктуры вызвали беспокойство и на рынке горючего.

Напомним, 25 сентября в очередной раз атаковали юг Украины. В результате обстрелов Морской вокзал в Одессе получил существенные повреждения. Кроме этого ракетами "Оникс" были уничтожены зернохранилища.