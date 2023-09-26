Експерти сумніваються в повторенні паливної кризи в Україні через обстріли Дунайських портів

Експерти вважають, що обстріли портової інфраструктури Дунаю, які систематично здійснюють російські військові не призведуть до дефіциту пального, проте це суттєво ускладнює частину поставок пального в Україну. Про це йде мова в статті “Дунайський коридор. Як обстріли портової інфраструктури можуть змінити ситуацію на ринку палива” опублікованій на Delo.ua.

Зокрема аналітик компанії DiXi Group Андрій Урста, посилаючись на звіт Дунайської комісії “Market observation for Danube navigation, results in 2022”, говорить, що загальний вантажообіг через канал Сулина у 2022 році зріс удвічі з 5,1 млн тонн до 10,7 млн тонн. Через цей канал вантажі потрапляють в дунайські порти “Джурджулешти” (Молдова) та “Галац” (Румунія), звідки можуть потрапити в Україну. Разом з цим експерт зауважує, що атаки на українські Дунайські порти навряд чи зможуть унемоливити поставки пального в Україну, оскільки такі поставки здійснюються через Румунію та Молдову.

Проте російські атаки однозначно впливають на сприйняття ризиків перевізниками, що відбивається і на фрахтових ставках. На думку експерта, наразі складно оцінювати виклики які постануть перед українськими трейдерами у випадку необхідності заміщення палива, що надходить Дунаєм. Проте обсяг заміщення буде точно меншим ніж той який був навесні 2022 року, коли потрібно було замістити поставки з Росії та Білорусі а також поставки морем.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін говорить, що поставки палива Дунаєм складають до 30% від загального обсягу поставок. В цьому разі за унеможливлення поставок цим каналом в країні буде дефіцит. Проте Льоушкін зауважує, що в умовах обстрілів трейдери навчилися постачати паливо Дунаєм без портової інфраструктури, перевантажуючи його з кораблів на бензовози.

Аналітик профільного видання “Нафторинок” Олександр Сіренко каже, що обсяги поставок різними каналами коливаються. Так в умовах обстрілів Дунайських портів зростає частка поставок палива залізницею. На думку експерта перекрити поставки пального в Україну можна лише перекривши кордони України з Румунією та Польщею, що є неможливим.

Росія обстрілює українські порти з середини літа

Дунайські порти стали одним з основних логістичних каналів України одразу ж після блокади морських портів. У 2022 році Дунайські порти використовувались експортерами зерна, залізної руди та металопродукції, а також імпортерами пального.

Після виходу Росії з "зернової угоди" у липні 2023 року, російські військові почали систематично обстрілювати порти Великої Одеси та Дунаю. загалом за два місяці масованих обстрілів окупанти знищили понад 100 об’єктів портової інфраструктури. Під обстріли потрапили найбільші Дунайські термінали в Рені та Ізмаїлі.

Ймовірніше за все атаки росіян мають на меті ускладнити вивіз з України зерна, проте обстріли Дунайської інфраструктури викликали занепокоєння і на ринку пального.

Нагадаємо, 25 вересня в черговий раз атакували південь України. Внаслідок обстрілів Морський вокзал в Одесі зазнав суттєвих пошкоджень. Крім цього ракетами "Онікс" були знищені зерносховища.