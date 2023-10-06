Ціни на бензин, ДП і автогаз дещо зросли: скільки коштує пальне на заправках

Протягом тижня 30 вересня – 6 жовтня бензин А-95 у роздробі подорожчав у середньому на 0,30 грн/л (до 55,41 грн/л), бензин А-95+ – на 0,26 грн/л (до 58,33 грн/л), дизельне паливо – на 0,41 грн/л (до 55,50 грн/л), а автогаз – на 0,09 грн/л (до 25,84 грн/л). Про це повідомляє Enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Бензин і дизель: актуальні ціни

Мережа групи "Приват" (ANP, Avias тощо), підвищила ціни на бензин і ДП на 1 грн/л. Наразі А-95 і дизель там коштують 55 грн/л, А-95+ – 55,50 грн/л.

На станціях столичної мережі KLO ці види пального подорожчали на 0,7 грн/л: А-95 – до 56,79 грн/л, А-95+ – до 58,99 грн/л, ДП – до 56,29 грн/л.

У мережі UPG за тиждень зросла ціна на дизельне паливо, яке тепер коштує на 50 коп./л дорожче – 55,10 грн/л.

Своєю чергою мережа "Авантаж", яка нещодавно заявила про те, що ліцензії для половини її станцій анульовано, знизила ціну на А-95 на 60 коп./л – до 49,95 грн/л,

На заправках AMIC, Shell, "БРСМ-Нафта", U.GO, Prime, "Укр-Петроль", Neftek та інших бензин і дизпаливо подорожчали в межах 0,04-1,5 грн/л.

Так виглядає зміна роздрібних цін на бензини і ДП на українських АЗС протягом 30 вересня – 6 жовтня 2023 року, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Скільки коштує автогаз?

Що стосується автогазу, то мережі ОККО й WOG підвищили ціни на 17 і 18 копійок відповідно – до 26,66 грн/л.

На станціях U.GO це пальне додало в ціні 8 коп./л і наразі обходиться в 25,53 грн/л.

У мережі KLO автомобільний газ подорожчав на 30 коп./л (до 26,29 грн/л), в мережах Shell і Amic – на 27 коп./л (до 26,18 грн/л і 25,83 грн/л відповідно).

"БРСМ-Нафта" змінила цінники на 3 коп./л у сторону підвищення – до 24,99 грн/л.

Найбільше (на 32 коп./л) ціна за тиждень зросла на заправках мережі Chipo, де автогаз тепер коштує 25,23 грн/л. Найменше (1 коп./л) пальне додало в ціні н АЗС "Авіас", де літр автогазу наразі продається за 26,07 грн/л.

Решта мереж підняли ціни на 8-20 коп./л.

Зміна роздрібних цін на автогаз протягом 30 вересня – 6 жовтня 2023 року, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Чому зростають ціни на пальне?

Як писало Delo.ua, у вересні пальне на українських заправках зростало в ціні, наздоганяючи світові ціни на нафту та паливні котирування в країнах Європейського Союзу.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко прогнозує, що у жовтні найбільші гравці паливного ритейлу й далі підвищуватимуть ціни, але при вартості нафти еталонної марки Brent в 95 доларів за барель, ціна літра бензину та дизпалива зупиниться на позначці 59,99 грн. За його словами, з урахуванням знижок в 4 грн за літр, ДП в Україні в середньому коштуватиме 55 грн/л.

Своєю чергою засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін говорив, що ринок пального в жовтні буде відносно спокійний. Водночас ціни на АЗС відштовхуватимуться насамперед від цін на нафту. Він вважає, що за умови, якщо світові ціни на нафту не зміняться, подальшого подорожчання пального на АЗС може взагалі не відбутися.

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