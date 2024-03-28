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Энергетика
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ДТЭК Ахметова построит систему накопления энергии в Польше

ДТЭК Ахметова построит систему накопления энергии в Польше
ДТЭК присоединился к совместному с Польшей проекту по системам хранения энергии. Фото: прессслужба ДТЭК

Компания ДТЭК Рината Ахметова стала участником будущего строительства первого в Польше значительного проекта по системам хранения электроэнергии, целью которого является создание общеевропейской энергетической системы, призванной объединить Украину и ЕС.

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Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что 27 марта дочерняя компания ДТЭК – DRI – подписала соглашение о покупке акций специальной проектной компании, созданной польской компанией Columbus Energy, что даст ей право на строительство систем хранения электроэнергии мощностью 133 МВт на юге Польши при условии получения необходимых разрешений.

В 2022 году проект получил поддержку польского рынка мощности с 2027 года по 17 лет.

DRI планирует финализировать соглашение с Columbus Energy в ближайшие месяцы и начать строительство на площадке в 4 квартале 2024 года, чтобы завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию в начале 2026 года.

Группа ДТЭК уже имеет опыт работы с технологией хранения энергии благодаря проекту в Энергодаре, реализованном в 2021 году.

Сообщается, что это соглашение является ключевым элементом плана ДТЭК по интеграции украинского энергетического рынка в глобальный рынок ЕС.

"Углубление сотрудничества с энергосистемой Польши позволит Украине в условиях энергодефицита рассчитывать на поставки электроэнергии из ЕС, особенно в условиях энергетического террора России", - подчеркивают в ДТЭК.

Там добавляют, что система хранения электроэнергии является ключевой технологией для ускорения декарбонизации путем внедрения возобновляемых источников энергии, сохраняя при этом гибкость энергосистемы.

"Это важный тестовый проект для Центральной и Восточной Европы, который продемонстрирует, как можно успешно внедрять системы хранения электроэнергии. Мы укрепляем партнерство со странами ЕС, и этот проект является важным шагом на пути интеграции энергосистем Украины и Польши", - прокомментировал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

О ДТЭК

Группа ДТЭК (DTEK Group) – крупнейший частный инвестор энергетического сектора Украины. В компаниях Группы ДТЭК работают 55 000 сотрудников. Главным акционером компании является бизнесмен Ринат Ахметов.

Компании Группы ДТЭК занимаются производством электроэнергии на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях, добычей природного газа и угля, осуществляют трейдинг энергоресурсами на местном и международных рынках, распределяют и поставляют электрическую энергию потребителям, оказывают энергоэффективные услуги клиентам.

ДТЭК планирует закончить строительство крупнейшей в Восточной Европе ветровой электростанции в 2025 году

  В мае 2023 года компания "ДТЭК" успешно запустила первую фазу Тилигульской ветроэлектростанции.   Этот проект становится первой в мире ветроэлектростанцией, построенной в условиях военного конфликта.

Первая фаза Тилигульской ветроэлектростанции, расположенной всего в 100 км от оккупированной российскими войсками территории, уже начала производить экологически чистую электроэнергию.

ДТЭК готов начать строительство второй очереди ВЭС во 2 квартале 2024 года, а закончить строительство в конце 2025 года. Постепенное подключение к сети смонтированных ветротурбин ожидается с конца 2024 года.

II очередь ВЭС будет состоять из 64 ветротурбин (по 6 МВт) с общей мощностью 384 МВт. И очередь мощностью 114 МВт была введена в эксплуатацию весной 2023 года.

Финально I и II очереди ДТЭК Тилигульской ВЭС будут иметь мощность 500 МВт (83 ветротурбины). Станция будет способна производить около 1,7 ТВт-ч электроэнергии ежегодно. Этого достаточно для нужд 900 тыс. домохозяйств. Ожидается, что проект позволит сократить выбросы СО2 ежегодно на 1,7 млн. тонн.

Автор:
Светлана Манько