ДТЕК Ахметова побудує систему накопичення енергії у Польщі

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова стала учасником майбутнього будівництва першого в Польщі значного проекту з систем зберігання електроенергії, метою якого є створення загальноєвропейської енергетичної системи, покликаної об’єднати Україну та ЄС.

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Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що 27 березня дочірня компанія ДТЕК – DRI – підписала угоду про купівлю акцій спеціальної проектної компанії, створеної польською компанією Columbus Energy, що дасть їй право на будівництво систем зберігання електроенергії потужністю 133 МВт на півдні Польщі за умови отримання необхідних дозволів.

В 2022 році проєкт отримав підтримку польського ринку потужності з 2027 року на 17 років.

DRI планує фіналізувати угоду з Columbus Energy протягом найближчих місяців і розпочати будівництво на майданчику в 4 кварталі 2024 року, щоб завершити будівництво і ввести об'єкт в експлуатацію на початку 2026 року.

Група ДТЕК вже має досвід роботи з технологією зберігання енергії завдяки проекту в Енергодарі, який було реалізовано у 2021 році.

Повідомляється, що ця угода є ключовим елементом плану ДТЕК з інтеграції українського енергетичного ринку до глобального ринку ЄС.

"Поглиблення співпраці з енергосистемою Польщі дасть можливість Україні в умовах енергодефіциту розраховувати на поставки електроенергії з ЄС, особливо в умовах енергетичного терору Росії", - підкреслюють в ДТЕК.

Там додають, що системи зберігання електроенергії є ключовою технологією для прискорення декарбонізації шляхом впровадження відновлюваних джерел енергії, зберігаючи при цьому гнучкість енергосистеми.

"Це важливий тестовий проєкт для Центральної та Східної Європи, який продемонструє, як можна успішно впроваджувати системи зберігання електроенергії. Ми укріплюємо партнерство з країнами ЄС, і цей проєкт є важливим кроком на шляху до інтеграції енергосистем України та Польщі" , - прокоментував генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Про ДТЕК

Група ДТЕК (DTEK Group)– найбільший приватний інвестор енергетичного сектору України. В компаніях Групи ДТЕК працюють 55 000 співробітників. Головним акціонером компанії є бізнесмен Рінат Ахметов.

Компанії Групи ДТЕК займаються виробництвом електроенергії на вітрових, сонячних та теплових електростанціях, видобутком природного газу та вугілля, здійснюють трейдинг енергоресурсами на місцевому та міжнародноних ринках, розподіляють та постачають електричну енергію споживачам, надають енергоефективні послуги клієнтам, розвивають мережі високошвидкісних зарядних станцій.

ДТЕК планує закінчити будівництво найбільшої у Східній Європі вітрової електростанції у 2025 році

У травні 2023 року компанія "ДТЕК" успішно запустила першу фазу Тилігульської вітроелектростанції. Цей проект стає першою в світі вітроелектростанцією, яка була побудована в умовах воєнного конфлікту.

Перша фаза Тилігульської вітроелектростанції, розташованої всього за 100 км від окупованої російськими військами території, вже почала виробляти екологічно чисту електроенергію.

ДТЕК готовий розпочати будівництво другої черги ВЕС у 2 кварталі 2024 року, а закінчити будівництво в кінці 2025 року. Поступове підключення до мережі змонтованих вітротурбін очікується з кінця 2024 року

ІІ черга ВЕС буде складатись з 64 вітротурбін (по 6 МВт) із загальною потужністю 384 МВт. І черга потужністю 114 МВт була введена в експлуатацію навесні 2023 року.

Фінально І та ІІ черги ДТЕК Тилігульської ВЕС матимуть потужність 500 МВт (83 вітротурбіни). Станція буде здатна виробляти близько 1,7 ТВт-г електроенергії щороку. Цього достатньо для потреб 900 тис. домогосподарств. Очікується, що проєкт дозволить скоротити викиди СО2 щороку на 1,7 млн тон.