Эксперт предупредил, что бензин и дизтопливо подорожают, и назвал ожидаемые цены на них

В условиях войны и госрегулирования цен на топливо в Украине будет сохраняться дефицит бензина и ДТ.

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Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко во время национального телемарафона.

"Я думаю, что через неделю эта проблема не исчезнет. Она не исчезнет, на мой взгляд, никогда, пока будет продолжаться война и пока будет жесткое ценовое регулирование, пока не улучшится система регулирования", — сказал он.

На фоне дефицита в Украине могут подскочить цены на топливо. По прогнозам Омельченко, цена на бензин может подняться до 40 грн/л, дизтопливо – до 42-43 грн/л.

По мнению эксперта, в условиях войны нынешнее государственное регулирование неэффективно и приводит к дефициту. Он считает, что сейчас лучше отказаться от определения ценового потолка на нефтепродукты.

Как альтернативное решение проблемы рынка Омельченко предлагает стимулировать поступление нефтепродуктов через Антимонопольный комитет.

Тем временем крупные сети АЗС ввели ограничения на продажу топлива. На многих АЗС в столице бензина вообще нет.

В тот же день первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко пообещала, что в течение ближайшей недели дефицит топлива на украинских заправках будет ликвидирован.