Експерт попередив, що бензин та дизпаливо подорожчають, і назвав очікувані ціни на них

В умовах війни та держрегулювання цін на пальне в Україні зберігатиметься дефіцит бензину та ДП.

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На цьому наголосив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко під час національного телемарафону.

"Я думаю, що через тиждень ця проблема не зникне. Вона не зникне, на мій погляд, ніколи, доки триватиме війна і доки буде жорстке цінове регулювання, доки не покращиться система регулювання", — сказав він.

На тлі дефіциту в Україні можуть підскочити ціни на пальне. За прогнозами Омельченка, ціна на бензин може піднятися до 40 грн/л, дизпаливо – до 42-43 грн/л.

На думку експерта, в умовах війни нинішнє державне регулювання не є ефективним і призводить до дефіциту. Він вважає, що зараз краще відмовитись від визначення граничної ціни на нафтопродукти.

Як альтернативне вирішення проблеми ринку Омельченко пропонує стимулювати надходження нафтопродуктів через Антимонопольний комітет.

Тим часом великі мережі АЗС ввели обмеження на продаж палива. На багатьох АЗС у столиці бензину взагалі немає.

Того ж дня перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко пообіцяла, що протягом найближчого тижня дефіцит палива на українських заправках буде ліквідовано.