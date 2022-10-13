- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
Энергоснабжение в Украине стабилизировали, отключения света пока не планируются
Специалисты "Укрэнерго" и облэнерго стабилизировали энергоснабжение во всех областях Украины после ракетных обстрелов РФ, графики аварийных отключений 13 октября не будут применяться.
Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"Вчера вечером в Киеве, области и всем центральном регионе не применялись диспетчерские ограничения, с 19.55 были сняты ограничения в северо-восточных областях нашего государства. В течение сегодняшнего дня ни утром, ни вечером введение графиков аварийных отключений пока не планируется", - отметил он .
По его словам, в частности это стало возможным благодаря тому, что украинцы вечером экономно потребляли электроэнергию.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Мы продолжаем повышать надежность работы наших сетей. Будут ли ограничения в дальнейшем зависит прежде всего от того, не будет ли новых обстрелов и разрушений", - добавил Кудрицкий.
Он подчеркнул, что всем остается рекомендация уменьшить потребление в периоды пиковой нагрузки в энергосистеме: утром с 8 до 11 и вечером с 17 до 23 часов .
Напомним, для балансировки энергосистемы, поврежденной в результате массированного удара по Украине, с 11 октября компания ДТЭК ввела веерные отключения электричества в столице и Киевской области.
В свою очередь глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ограничение поставок электроэнергии потребителей в виде "веерных отключений" может длиться несколько дней.
Также власти призвали украинцев снизить потребление электроэнергии в вечерние часы с 17:00 до 23:00.