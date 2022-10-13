Энергоснабжение в Украине стабилизировали, отключения света пока не планируются

Специалисты "Укрэнерго" и облэнерго стабилизировали энергоснабжение во всех областях Украины после ракетных обстрелов РФ, графики аварийных отключений 13 октября не будут применяться.

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Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Вчера вечером в Киеве, области и всем центральном регионе не применялись диспетчерские ограничения, с 19.55 были сняты ограничения в северо-восточных областях нашего государства. В течение сегодняшнего дня ни утром, ни вечером введение графиков аварийных отключений пока не планируется", - отметил он .

По его словам, в частности это стало возможным благодаря тому, что украинцы вечером экономно потребляли электроэнергию.

"Мы продолжаем повышать надежность работы наших сетей. Будут ли ограничения в дальнейшем зависит прежде всего от того, не будет ли новых обстрелов и разрушений", - добавил Кудрицкий.

Он подчеркнул, что всем остается рекомендация уменьшить потребление в периоды пиковой нагрузки в энергосистеме: утром с 8 до 11 и вечером с 17 до 23 часов .

Напомним, для балансировки энергосистемы, поврежденной в результате массированного удара по Украине, с 11 октября компания ДТЭК ввела веерные отключения электричества в столице и Киевской области.

В свою очередь глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ограничение поставок электроэнергии потребителей в виде "веерных отключений" может длиться несколько дней.

Также власти призвали украинцев снизить потребление электроэнергии в вечерние часы с 17:00 до 23:00.