Енергопостачання в Україні стабілізували, відключення світла поки не плануються

Фахівці "Укренерго" та обленерго стабілізували енергопостачання в усіх областях України після ракетних обстрілів РФ, графіки аварійних відключень 13 жовтня застосовувати не будуть.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Вчора ввечері у Києві, області і всьому центральному регіоні не застосовувалися диспетчерські обмеження, з 19.55 були зняті обмеження у північно-східних областях нашої держави. Протягом сьогоднішнього дня ні вранці, ні ввечері введення графіків аварійних відключень поки що не планується", - зазначив він.

За його словами, зокрема, це стало можливим завдяки тому, що українці ввечері ощадливо споживали електроенергію.

"Ми продовжуємо підвищувати надійність роботи наших мереж. Чи будуть обмеження надалі залежить насамперед від того, чи не буде нових обстрілів та руйнувань", - додав Кудрицький.

Він наголосив, що всіх залишається рекомендація зменшити споживання в періоди пікового навантаження в енергосистемі: вранці з 8-ї до 11-ї та ввечері з 17-ї до 23-ї години.

Нагадаємо, задля балансування енергосистеми, пошкодженої в результаті масованого удару по Україні, з 11 жовтня компанія ДТЕК запровадила віялові відключення електрики в столиці та Київській області.

В свою чергу голова національної енергетичної компанії “Укренерго” Володимир Кудрицький повідомив, що обмеження постачання електроенергії споживачів у вигляді "віялових відключень" може тривати декілька днів.

Також влада закликала українців зменшити споживання електроенергії у вечірні години з 17:00 до 23:00.