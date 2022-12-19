ЕС планирует изменить потолок цены на газ

Чехия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, предлагает компромиссный вариант понижения потолка цены на газ. В частности, снизить предельную цену до 188 евро/МВт-час с 275 евро/МВт-час, предложенными Еврокомиссией в прошлом месяце.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Этот план будет обсуждаться министрами энергетики на встрече в понедельник, 19 декабря.

"Предложение о вмешательстве на рынок, которое группа стран-членов ЕС выдвинула еще весной, вызвало глубокий раскол среди правительств. В последние недели Германия выступала за осторожный подход, а Бельгия, Греция, Италия и Польша требовали более агрессивного инструмента, с верхним пределом цены на уровне ниже 200 евро", - пишет Bloomberg.

Отмечается, что соглашение об ограничении цены на газ разблокирует широкий пакет мер, направленных на сдерживание высоких цен на энергоносители.

Согласно последней редакции, так называемый "корректирующий механизм газового рынка" заработает, когда месячные и годовые контракты на газ в хабе TTF превысят 188 евро/МВт-ч в течение трех дней.

Он также потребует, чтобы разрыв между ценой природного газа и заранее согласованной ценой на СПГ не превышал 35 евро. Контракты, превышающие этот предел, запрещено будет выполнять.

Еврокомиссия может немедленно приостановить действие механизма, если он ставит под угрозу безопасность поставок.

Ранее главы государств и правительств ЕС утвердили меры по стабилизации рынка энергии и поддержке европейской экономики в условиях энергетического кризиса, где предлагают разработать временные рамочные условия для ограничения граничной цены на газ.

Также страны-члены ЕС достигли взаимопонимания и приняли решение привлечь дополнительные 20 миллиардов евро со своего углеродного рынка для инвестиций, чтобы быстрее избавиться от зависимости от российского газа.

Отметим, с начала полномасштабного вторжения России в Украину доля России на газовом рынке ЕС снизилась с 40% до 9%. Поэтому, по мнению экспертов, Россия уже не сможет давить на европейский газовый рынок .