"Щоб відмовитися від російського газу": ЄС погодив виділення 20 млрд євро для енергосфери

Країни-члени ЄС досягли взаєморозуміння та прийняли рішення залучити додаткові 20 мільярдів євро зі свого вуглецевого ринку для інвестицій, щоб швидше позбутися залежності від російського газу. Про це 14 грудня повідомило видання Reuters.

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Євросоюз залучить 60% грантів з Інноваційного фонду ЄС – резерв доходів від ринку вуглецю, який зараз витрачається на "зелені технології". Інші 40% отримають від продажу "дозволів на викиди CO2".

20 млрд євро буде спрямовано на такі сфери, як розвиток відновлюваної енергетики, енергозберігаючого відновлення та проєкти, які допоможуть декарбонізувати важку промисловість.

Відомо, що Європейська комісія спочатку запропонувала, щоб гроші для нових інвестицій в енергетику надходили від продажу дозволів, які зберігаються в "резерві стабільності вуглецевого ринку" – схемою,розробленої для того, щоб на ринку не було надлишку дозволів та пропозицій.

Але деякі країни, зокрема Нідерланди та Данія, виступили проти цієї ідеї, попереджаючи, що "ігри з резервом можуть підірвати довіру до вуглецевого ринку та знизити ціну на вуглець в ЄС".

Згодом учасники переговорів від ЄС також спробують укласти угоду щодо ширшого перегляду вуглецевого ринку, який є ключовим для мети ЄС скоротити чисті викиди парникових газів на 55% від рівня 1990 року до 2030 року.

Нагадаємо, "Газпром" знижував поставки газу до Європи все літо, таким чином намагаючись шантажувати країни ЄС, котрі підтримують Україну у війні. Однак через такі дії частка Росії на газовому ринку ЄС впала з 40% до 9%. ЄС вдалося диверсифікувати поставки газу, накопичити в газосховищах великі об'єми энергоносителя та підготуватись до зими.

Вже в грудні країни "Великої сімки" (G7) та Австралія після досягнення домовленості між 27 державами-членами ЄС встановили поріг цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Але група з 12 країн ЄС виступила за зниження максимальної ціни на газ.

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