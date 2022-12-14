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"Чтобы отказаться от российского газа": ЕС согласовал выделение 20 млрд евро для энергосферы
Страны-члены ЕС достигли взаимопонимания и приняли решение привлечь дополнительные 20 миллиардов евро со своего углеродного рынка для инвестиций, чтобы быстрее избавиться от зависимости от российского газа. Об этом 14 декабря сообщило издание Reuters.
Евросоюз привлечет 60% грантов из Инновационного фонда ЕС – резерв доходов от рынка углерода, который сейчас выделяется для развития "зеленых технологий". Остальные 40% получат от продажи "разрешений на выбросы CO2".
20 млрд евро будет направлено на такие сферы как развитие возобновляемой энергетики, энергосберегающего восстановления и проекты, которые помогут декарбонизировать тяжелую промышленность.
Известно, что Европейская комиссия поначалу предложила, чтобы деньги для новых инвестиций в энергетику поступали от продажи разрешений, хранящихся в "резерве стабильности углеродного рынка" – схеме, разработанной для того, чтобы на рынке не было излишка разрешений и предложений.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Но некоторые страны, включая Нидерланды и Данию, выступили против этой идеи, предупреждая, что "игры с резервом могут подорвать доверие к углеродному рынку и снизить цену на углерод в ЕС".
Напомним, "Газпром" снижал поставки газа в Европу все лето, таким образом пытаясь шантажировать страны ЕС, поддерживающие Украину в войне. Однако из-за таких действий доля России на газовом рынке ЕС упала с 40% до 9%. ЕС удалось диверсифицировать поставки газа, накопить в газохранилищах большие объемы энергоносителя и подготовиться к зиме.
Уже в декабре страны "Большой семерки" (G7) и Австралия по достижении договоренности между 27 государствами-членами ЕС установили порог цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Но группа из 12 стран ЕС выступила за снижение максимальной цены на газ.
Источник фото: ua.depositphotos.com