"Чтобы отказаться от российского газа": ЕС согласовал выделение 20 млрд евро для энергосферы

Страны-члены ЕС достигли взаимопонимания и приняли решение привлечь дополнительные 20 миллиардов евро со своего углеродного рынка для инвестиций, чтобы быстрее избавиться от зависимости от российского газа. Об этом 14 декабря сообщило издание Reuters.

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Евросоюз привлечет 60% грантов из Инновационного фонда ЕС – резерв доходов от рынка углерода, который сейчас выделяется для развития "зеленых технологий". Остальные 40% получат от продажи "разрешений на выбросы CO2".

20 млрд евро будет направлено на такие сферы как развитие возобновляемой энергетики, энергосберегающего восстановления и проекты, которые помогут декарбонизировать тяжелую промышленность.

Известно, что Европейская комиссия поначалу предложила, чтобы деньги для новых инвестиций в энергетику поступали от продажи разрешений, хранящихся в "резерве стабильности углеродного рынка" – схеме, разработанной для того, чтобы на рынке не было излишка разрешений и предложений.

Но некоторые страны, включая Нидерланды и Данию, выступили против этой идеи, предупреждая, что "игры с резервом могут подорвать доверие к углеродному рынку и снизить цену на углерод в ЕС".

Напомним, "Газпром" снижал поставки газа в Европу все лето, таким образом пытаясь шантажировать страны ЕС, поддерживающие Украину в войне. Однако из-за таких действий доля России на газовом рынке ЕС упала с 40% до 9%. ЕС удалось диверсифицировать поставки газа, накопить в газохранилищах большие объемы энергоносителя и подготовиться к зиме.

Уже в декабре страны "Большой семерки" (G7) и Австралия по достижении договоренности между 27 государствами-членами ЕС установили порог цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Но группа из 12 стран ЕС выступила за снижение максимальной цены на газ.

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