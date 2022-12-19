ЄС планує змінити стелю ціни на газ

Чехія, яка зараз головує в Раді ЄС, пропонує компромісний варіант зниження стелі ціни на газ. Зокрема знизити граничну ціну до 188 євро/МВт-год з 275 євро/МВт-год, запропонованими Єврокомісією минулого місяця.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, цей план буде обговорюватися міністрами енергетики на зустрічі в понеділок, 19 грудня.

"Пропозиція про втручання на ринок, яку група країн-членів ЄС висунула ще навесні, викликала глибокий розкол серед урядів. В останні тижні Німеччина виступала за обережний підхід, натомість Бельгія, Греція, Італія та Польща вимагали більш агресивного інструменту, з верхньою межею ціни на рівні нижче 200 євро", - пише Bloomberg.

Зазначається, що угода про обмеження ціни на газ розблокує широкий пакет заходів, спрямованих на стримування високих цін на енергоносії.

Згідно з останньою редакцією, так званий "коригувальний механізм газового ринку" запрацює, коли місячні і річні контракти на газ в хабі TTF перевищать 188 євро/МВт-год протягом трьох днів.

Він також вимагатиме, щоб розрив між ціною природного газу та заздалегідь узгодженою ціною на СПГ не перевищував 35 євро. Контракти, що перевищують цю межу, виконувати буде заборонено.

Єврокомісія також може негайно призупинити дію механізму, якщо він ставить під загрозу безпеку поставок.

Раніше глави держав та урядів ЄС затвердили заходи зі стабілізації ринку енергії та підтримки європейської економіки в умовах енергетичної кризи, де пропонують розробити тимчасові рамкові умови для обмеження граничної ціни на газ.

Також країни-члени ЄС досягли взаєморозуміння та прийняли рішення залучити додаткові 20 мільярдів євро зі свого вуглецевого ринку для інвестицій, щоб швидше позбутися залежності від російського газу.

Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка Росії на газовому ринку ЄС зменшилась з 40% до 9%. Через це, на думку експертів, Росія вже не зможе тиснути на європейський газовий ринок.