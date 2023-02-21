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Французская Engie подала в суд на российский "Газпром" за недопоставку газа
Французская компания Engie в начале четвертого квартала инициировала арбитраж против российского газового монополиста компании "Газпром" за недоснабжение газа по долгосрочным контрактам. Об этом говорится в отчете компании.
"Эта арбитражная процедура связана со значительной недопоставкой "Газпром экспортом" компании Engie по состоянию на середину июня 2022 года, после чего последовало одностороннее решение "Газпром экспорта" в конце лета 2022 года о сокращении поставок компании Engie", - говорится в отчете.
Сообщается, что французская компания намерена добиться выплаты штрафов согласно договору и компенсации убытков, возникших вследствие невыполнения своих обязательств.
Напомним, "Газпром" снижал поставки газа в Европу все лето, таким образом пытаясь шантажировать страны ЕС, поддерживающие Украину в войне. Однако из-за таких действий доля России на газовом рынке ЕС упала с 40% до 9%. ЕС удалось диверсифицировать поставки газа, накопить в газохранилищах большие объемы энергоносителя и подготовиться к зиме.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Уже в декабре страны "Большой семерки" (G7) и Австралия по достижении договоренности между 27 государствами-членами ЕС установили порог цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Но группа из 12 стран ЕС выступила за снижение максимальной цены на газ.