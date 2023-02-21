Французька Engie подала в суд на російський "Газпром" за недопостачання газу

Французька компанія Engie на початку четвертого кварталу ініціювала арбітраж проти російського газового монополіста компанії “Газпром” за недопостачання газу за довгостроковими контрактами. Про це йде мова у звіті компанії.

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"Ця арбітражна процедура пов’язана зі значною недопоставкою «Газпром експортом» компанії Engie станом на середину червня 2022 року, після чого було одностороннє рішення "Газпром експорту" наприкінці літа 2022 року про скорочення поставок компанії Engie", - сказано в звіті.

Повідомляється, що французька компанія має намір добитися виплати штрафів згідно договору та компенсації збитків, які виникли внаслідок невиконання своїх зобов’язань.

Нагадаємо, "Газпром" знижував поставки газу до Європи все літо, таким чином намагаючись шантажувати країни ЄС, котрі підтримують Україну у війні. Однак через такі дії частка Росії на газовому ринку ЄС впала з 40% до 9%. ЄС вдалося диверсифікувати поставки газу, накопичити в газосховищах великі об'єми енергоносія та підготуватися до зими.

Вже в грудні країни "Великої сімки" (G7) та Австралія після досягнення домовленості між 27 державами-членами ЄС встановили поріг цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Але група з 12 країн ЄС виступила за зниження максимальної ціни на газ.