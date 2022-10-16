"Газпром" угрожает остановить поставки газа в ЕС в случае введения лимита цен

Глава компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что Россия прекратит поставки газа в Европейский союз, если страны примут решение о введении ограничения цены на российское голубое топливо.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ.

По словам Миллера, введение лимита цен на газ нарушает условия контрактов.

"Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение – это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок", - сказал Миллер.

Отметим, Еврокомиссия предлагает государствам-членам ЕС установить предел границы цены российского газа, а также ввести другие меры для уменьшения последствий энергетического кризиса.

Европейский потребитель уже понял, что "Газпром" не является надежным поставщиком. Поэтому пытается диверсифицировать поставки и переориентируется на СПГ.

В результате ЕС готов до нового отопительного сезона и накопил достаточно топлива для производства электроэнергии, чтобы компенсировать поставки из России.

Отметим, с начала полномасштабного вторжения России в Украину доля России на газовом рынке ЕС снизилась с 40% до 9%. Поэтому, по мнению экспертов, Россия уже не сможет давить на европейский газовый рынок .