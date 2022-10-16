"Газпром" погрожує зупинити постачання газу до ЄС у разі запровадження обмеження ціни

Голова компанії "Газпром" Алєксєй Міллер заявив, що Росія припинить постачання газу до Європейського союзу, якщо країни ухвалять рішення щодо запровадження обмеження ціни на російське блакитне паливо.

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Про це повідомляють пропагандистські російські ЗМІ.

За словами Міллера, запровадження ліміту цін на газ порушує умови контрактів.

"Ми керуємося тими контрактами, які підписано. Таке одностороннє рішення – це, звичайно ж, порушення суттєвих умов контракту, яке спричиняє припинення поставок", - сказав Міллер.

Зазначимо, Єврокомісія пропонує державам членам ЄС встановити граничну межу ціни російського газу, а також запровадити інші заходи для зменшення наслідків енергетичної кризи.

Європейський споживач вже зрозумів, що "Газпром" не є надійним постачальником. Тому намагається диверсифікувати поставки та переорієнтовується на ЗПГ.

В результаті ЄС готовий до нового опалювального сезону та має достатньо палива для виробництва електроенергії, щоб компенсувати постачання з Росії.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка Росії на газовому ринку ЄС зменшилась з 40% до 9%. Через це, на думку експертів, Росія вже не зможе тиснути на європейський газовий ринок.