Горючее на заправках и дальше дорожает: насколько изменились цены за неделю

В течение недели 18-25 августа средняя розничная цена на бензин А-95 в Украине выросла на 0,34 грн/л (до 52,73 грн/л), бензин А-95+ подорожал на 0,49 грн/л (до 54 ,93 грн/л), а дизельное топливо – на 0,42 грн/л (до 52,32 грн/л).

Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

Сеть группы "Приват" (ANP, Avias и т.д.) повысила цены на 2 грн/л. Обычная пятерка подорожала до 53 грн/л, А-95+ – до 53,50 грн/л, ДТ – до 53 грн/л.

На станциях "Укранфты" на 0,8 грн/л подорожал А-95+ – до 52,90 грн/л.

В свою очередь "БРСМ-Нефть", Prime, "Олас", RLS, VostokGaz, "Кворум" и другие повысили цены в пределах 0,35-2,9 грн/л.

Так выглядит изменение розничных цен на бензины и ДТ на украинских АЗС в течение 18-25 августа 2023 года, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Повышение налогов: как подорожал бензин с июля

С 1 июля в Украине перестала действовать норма, устанавливавшая льготную ставку налога на добавленную стоимость горючего на уровне 7%. Таким образом, ставка НДС на дизельное топливо, бензины и автогаз выросла до довоенных 20%.

В начале июля министр экономики Юлия Свириденко прогнозировала, что после этого рост цен бензин составит до 11 грн, а на ДТ – до 8 грн за литр.

Если сравнивать данные по состоянию на 30 июня и по состоянию на 25 августа, то за почти два месяца средние розничные цены выросли следующим образом:

Вид горючего Изменение цены А-95 +7,78 грн (+17,5%) А-95+ +7,74 грн (+16,4%) ДТ +8,92 грн (+20,5%)

На днях основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин рассказывал, что цены на топливо стабилизируются. По его словам, рынок находится в межсезонье высокого сезона потребления: жатва зерновых в Украине почти завершилась, а на юге аграрии только начинают косить подсолнечник. Однако повышение цен возможно из-за инерции от предыдущего подорожания нефти.

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