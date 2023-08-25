Пальне на заправках і далі дорожчає: наскільки змінилися ціни за тиждень

Протягом тижня 18-25 серпня середня роздрібна ціна на бензин А-95 в Україні зросла на 0,34 грн/л (до 52,73 грн/л), бензин А-95+ подорожчав на 0,49 грн/л (до 54,93 грн/л), а дизельне паливо – на 0,42 грн/л (до 52,32 грн/л).

Про це повідомляє Enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Зазначається, що мережа групи "Приват" (ANP, Avias тощо) підвищила ціни на 2 грн/л. Звичайна "пʼятірка" подорожчала до 53 грн/л, А-95+ – до 53,50 грн/л, ДП – до 53 грн/л.

На станціях "Укранфти" на 0,8 грн/л подорожчав А-95+ – до 52,90 грн/л.

Своєю чергою "БРСМ-Нафта", Prime, "Олас", RLS, VostokGaz, "Кворум" та інші підвищили ціни в межах 0,35-2,9 грн/л.

Так виглядає зміна роздрібних цін на бензини і ДП на українських АЗС протягом 18-25 серпня 2023 року, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Підвищення податків: як подорожчав бензин із липня

Із 1 липня в Україні припинила діяти норма, яка встановлювала пільгову ставку податку на додану вартість пального на рівні 7%. Таким чином ставка ПДВ на дизельне паливо, бензини та автогаз зросла до довоєнних 20%.

На початку липня міністерка економіки Юлія Свириденко прогнозувала, що після цього зростання цін бензин становитиме до 11 грн, а на ДП – до 8 грн за літр.

Якщо порівнювати дані станом на 30 червня і станом на 25 серпня, то за майже два місяці середні роздрібні ціни зросли наступним чином:

Вид пального Зміна ціни А-95 +7,78 грн (+17,5%) А-95+ +7,74 грн (+16,4%) ДП +8,92 грн (+20,5%)

Днями засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін розповідав, що ціни на пальне стабілізуються. За його словами, ринок перебуває в міжсезонні високого сезону споживання: жнива зернових в Україні майже завершилися, а на півдні аграрії лише починають косити соняшник. Однак підвищення цін можливе через інерцію від попереднього подорожчання нафти.

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