Горючее за месяц подорожало на 2,4 грн за литр: актуальные цены на бензин и дизель

С 31 августа по 29 сентября бензин А-95 на украинских заправках подорожал в среднем на 2,33 грн/л (до 55,12 грн/л), А-95+ – на 2,47 грн/л (до 58, 07 грн/л), а дизельное топливо – на 2,49 грн/л (до 55,09 грн/л).

Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

ОККО и WOG повысили цены на горючее на 3 грн/л. Сейчас обычная "пятерка" и ДТ стоят на станциях этих сетей 57,99 грн/л, тогда как А-95+ – 59,99 грн/л.

В "Укрнафте" ценники выросли на 2,8-3 грн/л: для А-95 и дизеля – до 53,90 грн/л, для А-95+ – до 55,90 грн/л.

В сети UPG А-95 и А-95+ подорожали на 1,7 грн/л – до 55,60 и 57,60 грн/л соответственно, а дизтопливо прибавило в цене 2,7 грн/л – до 54,60 грн /л.

Сеть АЗС группы "Приват" (ANP, Avias и т.п.) повысила цены на 1 грн/л. А-95 и ДТ стоят там 54 грн/л, А-95+ – 54,50 грн/л.

Shell, "БРСМ-Нефть", "Авантаж 7", "Автотранс", Prime, "Укр-Петроль", Mango, "Рур Групп" и другие изменили ценники в сторону увеличения в пределах 0,93 - 5,1 грн/л.

Так выглядит изменение розничных цен на бензины и ДТ на украинских АЗС в течение 31 августа – 29 сентября 2023, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Рост цен на топливо: в чем причина

По состоянию на прошлую пятницу, 22 сентября, А-95 в Украине в среднем стоил в рознице 54,72 грн/л, А-95+ – 57,53 грн/л, а дизель – 54,62 грн/л.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин в комментарии для материала Delo.ua, который был опубликован 25 сентября, отмечал, что цены на топливо и дальше будут расти в связи с подорожанием нефти.

"Дешевого ресурса, который был до повышения налогов больше не осталось, хранения горючего в стране нет, все работают "с колес". Таким образом, все колебания на нефтяном рынке и рынке дизтоплива в Европе так или иначе отражаются на украинском рынке", – говорил он.

При этом предприниматель считает, что тренд к подорожанию горючего на АЗС может сохраниться до конца года.

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