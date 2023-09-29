Пальне за місяць подорожчало на 2,4 грн за літр: актуальні ціни на бензин і дизель

Із 31 серпня по 29 вересня бензин А-95 на українських заправках подорожчав у середньому на 2,33 грн/л (до 55,12 грн/л), А-95+ – на 2,47 грн/л (до 58,07 грн/л), а дизельне паливо – на 2,49 грн/л (до 55,09 грн/л).

Про це повідомляє Enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

ОККО і WOG підвищили ціни на пальне на 3 грн/л. Наразі звичайна "пʼятірка" і ДП коштують на станціях цих мереж 57,99 грн/л, тоді як А-95+ – 59,99 грн/л.

В "Укрнафті" цінники зросли на 2,8-3 грн/л: для А-95 і дизелю – до 53,90 грн/л, для А-95+ – до 55,90 грн/л.

У мережі UPG А-95 і А-95+ подорожчали на 1,7 грн/л – до 55,60 і 57,60 грн/л відповідно, а дизпаливо додало в ціні 2,7 грн/л – до 54,60 грн/л.

Мережа АЗС групи "Приват" (ANP, Avias тощо) підвищила ціни на 1 грн/л. А-95 і ДП коштують там 54 грн/л, А-95+ – 54,50 грн/л.

Shell, "БРСМ-Нафта", "Авантаж 7", "Автотранс", Prime, "Укр-Петроль", Mango, «Рур Групп» та інші змінили цінники в бік збільшення в межах 0,93 - 5,1 грн/л.

Так виглядає зміна роздрібних цін на бензини і ДП на українських АЗС протягом 31 серпня – 29 вересня 2023 року, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Зростання цін на пальне: в чому причина

Станом на минулу пʼятницю, 22 вересня, А-95 в Україні в середньому коштував у роздробі 54,72 грн/л, А-95+ – 57,53 грн/л), а дизель – 54,62 грн/л.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін у коментарі для матеріалу Delo.ua, який було опубліковано 25 вересня, зазначав, що ціни на пальне й далі зростатимуть у звʼязку з подорожчанням нафти.

"Дешевого ресурсу, який був до підвищення податків більше не залишилося, зберігання пального в країні немає, усі працюють "з коліс". Таким чином, усі коливання на нафтовому ринку та ринку дизпалива в Європі так чи інакше позначаються на українському ринку", – говорив він.

При цьому підприємець вважає, що тренд до подорожчання пального на АЗС може зберегтися до кінця року.

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