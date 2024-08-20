Кабмин передал акции арестованных облгазов в управление "Черноморнефтегаза"

Кабинет Министров Украины принял решение передать акции бывших облгазов, на которые был наложен арест, в управление Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз".

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Речь идет о передаче активов 22 газораспределительных предприятий, входивших в "Региональную газовую компанию". Это решение принято с целью предотвращения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в энергетической сфере.

Согласно сообщению, активы передаются из предложения Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), и Министерства энергетики Украины. Акции облгазов были арестованы по решению Печерского районного суда Киева в рамках уголовного производства.

"С целью предотвращения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в энергетической сфере (…) предложение АРМА и Министерства энергетики о передаче в управление акционерному обществу "Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз", активов, на которые постановлением Печерского районного суда города Киева (…) наложен арест", – написал он.

Мельничук подчеркнул, что правительство поручило "Черноморнефтегазу", Министерству энергетики и НКРЭКУ принять все необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования переданных активов во избежание возможных чрезвычайных ситуаций.

С облгазов Фирташа (не) сняли арест

Высший антикоррупционный суд 25 июня снял арест с пакетов акций 22 компаний-операторов газораспределительной системы, принадлежащих компаниям, подконтрольным бизнесмену Дмитрию Фирташу .

Постановление уже вступило в законную силу с момента объявления и отдельному обжалованию не подлежало, но председатель АРМА Елена Дума дала понять, что 28 июня Печерский районный суд Киева возобновил арест.

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Речь шла об аресте, наложенном Печерским райсудом 17 мая 2022 года на доли в компаниях "Винницагаз", "Волыньгаз", "Днепропетровскгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запорожгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Киевоблгаз", " Львовгаз", "Николаевгаз", "Ровногаз", "Сумыгаз", "Тысменицагаз", "Хмельницкгаз", "Черновцыгаз", "Черниговгаз", а также "Днепрогаз", "Криворожгаз", "Луганскгаз", "Харьковгаз", " Харьковгоргаз" и "Черкассыгаз".

Напомним, в осень того же года "Нафтогаз" создал ООО "Газораспределительные сети Украины" как национального оператора газораспределительной системы. Затем в эту компанию начали переходить арестованные газораспределительные компании, у которых постепенно забирали лицензии на распределение.

По состоянию на конец 2023 года под управление группы "Нефтегаз" перешли все газораспределительные предприятия , ранее подконтрольные Фирташу и работали под общим брендом РГК. Перед завершением этого процесса председатель "Нефтегаза" Алексей Чернышев заявлял , что их интеграция — " это мера военного времени, а когда разрешит ситуация, облгазы должны быть приватизированы на открытых конкурсах".

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