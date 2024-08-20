Кабмін передав акції арештованих облгазів в управління "Чорноморнафтогазу"

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення передати акції колишніх облгазів, на які було накладено арешт, в управління державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз".

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Йдеться про передачу активів 22 газорозподільних підприємств, які входили до "Регіональної газової компанії". Це рішення прийнято з метою запобігання ризикам виникнення надзвичайних ситуацій в енергетичній сфері.

Згідно з повідомленням, активи передаються на підставі пропозиції Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), та Міністерства енергетики України. Акції облгазів були арештовані за рішенням Печерського районного суду Києва в рамках кримінального провадження.

"З метою запобігання ризику виникнення надзвичайних ситуацій в енергетичній сфері (…) пропозицію АРМА та Міністерства енергетики щодо передачі в управління акціонерному товариству "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз", активів, на які ухвалою Печерського районного суду міста Києва (…) накладено арешт", - написав він.

Мельничук наголосив, що уряд доручив "Чорноморнафтогазу", Міністерству енергетики та НКРЕКП вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безперебійного функціонування переданих активів, щоб уникнути можливих надзвичайних ситуацій.

З облгазів Фірташа (не) зняли арешт

Додамо, Вищий антикорупційний суд 25 червня зняв арешт з пакетів акцій 22 компаній-операторів газорозподільної системи, що належать компаніям, підконтрольним бізнесмену Дмитру Фірташу.

Ухвала вже набрала законної сили з моменту оголошення та окремому оскарженню не підлягла, але голова АРМА Олена Дума дала зрозуміти, що 28 червня Печерський районний суд Києва відновив дію арешту.

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Йшлося про арешт, накладений Печерським райсудом 17 травня 2022 року на частки у компаніях "Вінницягаз", "Волиньгаз", "Дніпропетровськгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запоріжгаз", "Івано-Франківськгаз", "Київоблгаз", "Львівгаз", "Миколаївгаз", "Рівнегаз", "Сумигаз", "Тисменицягаз", "Хмельницькгаз", "Чернівцігаз", "Чернігівгаз", а також "Дніпрогаз", "Криворіжгаз", "Луганськгаз", "Харківгаз", "Харківміськгаз" та "Черкасигаз".

Нагадаємо, восени того року "Нафтогаз" створив ТОВ "Газорозподільні мережі України" як національного оператора газорозподільної системи. Згодом у цю компанію почали переходити заарештовані газорозподільні компанії, у яких поступово забирали ліцензії на розподіл.

Станом на кінець 2023 року під управління групи "Нафтогаз" перейшли всі газорозподільні підприємства, що раніше були підконтрольні Фірташу і працювали під спільним брендом РГК. Перед завершенням цього процесу голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявляв, що їх інтеграція - "це захід воєнного часу, а коли дозволить ситуація, облгази мають бути приватизовані на відкритих конкурсах".

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