ВАКС зняв арешт з акцій 22 облгазів Фірташа

Вищий антикорупційний суд 25 червня зняв арешт з пакетів акцій 22 компаній-операторів газорозподільної системи, що належать компаніям, підконтрольним бізнесмену Дмитру Фірташу.

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Відповідна ухвала була опублікована 27 червня в Єдиному реєстрі судових рішень. Обгрунтування рішення наразі не наводиться: повний текст документу буде опубліковано лише 1 липня.

Ухвала вже набрала законної сили з моменту оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Зазначено, що заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Йдеться про зняття арешту, накладеного Печерським районним судом Києва 17 травня 2022 року на частки у компаніях "Вінницягаз", "Волиньгаз", "Дніпропетровськгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запоріжгаз", "Івано-Франківськгаз", "Київоблгаз", "Львівгаз", "Миколаївгаз", "Рівнегаз", "Сумигаз", "Тисменицягаз", "Хмельницькгаз", "Чернівцігаз", "Чернігівгаз", а також "Дніпрогаз", "Криворіжгаз", "Луганськгаз", "Харківгаз", "Харківміськгаз" та "Черкасигаз".

Майже щодо всіх, окрім "Черкасигазу" та "Тисменицягазу" йдеться про контрольний пакет, який, однак, зазвичай розподілений між різними юридичними особами. Зокрема, в 19 облгазах з 22 має частку ПрАТ "Газтек" (в тому числі у чотирьох - понад 50%), у дев'яти - ТОВ "Омега-Капітал", також у дев'яти - ТОВ "Транзит-Інвест", у чотирьох - "Ласфано Україна". Також у деяких з газорозподільних компаній мають частки сім кіпрських компаній - Centragas Holding, Eriswell Trading, Humgate Holdings, Matheron, Sagacity, Sodeman та Tanter Holdings.

Крім цього, знято арешт, накладений тим самим Печерським райсудом 1 вересня 2022 року на акції перших 16 облгазів з вказаного переліку, що належать кіпрським Pesnero Investments, Olubera Ventures та Solvotore Enterprises - в кількості по одній акції на кожну (тобто загалом 48 акцій).

Як “облгази Фірташа” опинилися в руках держави

Нагадаємо, що ще в червні 2021 року Державне бюро розслідувань заявило про розкриття схеми, за якою Міністерство енергетики та вугільної промисловості передавало газорозподільні системи приватним операторам у безоплатне користування. За даними слідства, це завдало державі збитків на 1,488 млрд гривень.

В рамках цієї справи в травні 2022 року Печерський райсуд і заарештував і передав в управління Нацгентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) корпоративні права 26 обласних і міських операторів газорозподільних систем.

30 червня Кабінет міністрів передав із застосуванням особливої процедури заарештовані активи 26 облгазів в управління компанії "Чорноморнафтогаз", яка входить до групи "Нафтогаз". АРМА уклало відповідний договір з “Чорноморнафтогазом” 5 липня 2022 року.

Восени того року "Нафтогаз" створив ТОВ "Газорозподільні мережі України" як національного оператора газорозподільної системи. Згодом у цю компанію почали переходити заарештовані газорозподільні компанії, у яких поступово забирали ліцензії на розподіл.

Станом на кінець 2023 року під управління групи "Нафтогаз" перейшли всі газорозподільні підприємства, що раніше були підконтрольні Фірташу і працювали під спільним брендом РГК. Перед завершенням цього процесу голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявляв, що їх інтеграція - "це захід воєнного часу, а коли дозволить ситуація, облгази мають бути приватизовані на відкритих конкурсах".

Зазначимо також, що в травні 2023 року Служба безпеки України повідомила Фірташу, двом керівникам РГК, керівнику компанії "Йе Енергія" і п’ятьом очільникам облгазів про підозру в заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом.

Згодом підозри за цією справою отримали керівники ще двох компаній, а потім ще трьох. Йдеться про згадані вище "Хмельницькгаз", "Вінницягаз", "Львівгаз", "Дніпропетровськгаз", "Івано-Франківськгаз", "Сумигаз", "Криворіжгаз", "Закарпатгаз", "Волиньгаз" та "Чернігівгаз".

За даними слідства, підконтрольні Фірташу облгази купували газ у підконтрольної йому ж компанії, але в реальності отримували не більше 30% від проплаченого обсягу палива, а решта 70% коштів розкрадалися. Дефіцит покривався за рахунок того, що паливо відбиралося з газотранспортної системи України.