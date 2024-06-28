ВАКС снял арест с акций 22 облгазов Фирташа

Высший антикоррупционный суд 25 июня снял арест с пакетов акций 22 компаний-операторов газораспределительной системы, принадлежащих компаниям, подконтрольным бизнесмену Дмитрию Фирташу.

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Соответствующее постановление было опубликовано 27 июня в Едином реестре судебных решений. Обоснование решения пока не приводится: полный текст документа будет опубликован только 1 июля.

Постановление уже вступило в законную силу с момента объявления и отдельному обжалованию не подлежит. Отмечено, что возражения могут быть поданы во время подготовительного производства в суде.

Речь идет о снятии ареста, наложенного Печерским районным судом Киева 17 мая 2022 на доли в компаниях "Винницагаз", "Волыньгаз", "Днепропетровскгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запорожгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Киевоблгаз", "Львовгаз", "Николаевгаз", "Ровногаз", "Сумыгаз", "Тысменицагаз", "Хмельницкгаз", "Черновцыгаз", "Черниговгаз", а также "Днепрогаз", "Криворожгаз", "Луганскгаз", "Харьковгаз" "Харьковгоргаз" и "Черкассыгаз".

Почти по всем, кроме "Черкассыгаза" и "Тысменицагаза" речь идет о контрольном пакете, который, однако, как правило распределен между разными юридическими лицами. В частности, в 19 облгазах из 22 имеет долю ЧАО "Газтек" (в том числе в четырех – более 50%), в девяти – ООО "Омега-Капитал", также в девяти – ООО "Транзит-Инвест", в четырех – "Ласфано Украина". Также в некоторых из газораспределительных компаний имеют доли семь кипрских компаний – Centragas Holding, Eriswell Trading, Humgate Holdings, Matheron, Sagacity, Sodeman и Tanter Holdings.

Кроме этого, снят арест, наложенный тем же Печерским райсудом 1 сентября 2022 на акции первых 16 облгазов из указанного перечня, принадлежащих кипрским Pesnero Investments, Olubera Ventures и Solvotore Enterprises - в количестве по одной акции на каждую (то есть в общей сложности 48 акций).

Как "облгазы Фирташа" оказались в руках государства

Напомним, что еще в июне 2021 года Государственное бюро расследований заявило о раскрытии схемы, согласно которой Министерство энергетики и угольной промышленности передавало газораспределительные системы частным операторам в безвозмездное пользование. По данным следствия, это нанесло государству ущерб в 1,488 млрд гривен.

В рамках этого дела в мае 2022 года Печерский райсуд арестовал и передал в управление Нацгентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) корпоративные права 26 областных и городских операторов газораспределительных систем.

30 июня Кабинет министров передал с применением особой процедуры арестованные активы 26 облгазов в управление компании "Черноморнефтегаз", входящей в группу "Нафтогаз". АРМА заключило соответствующий договор с "Черноморнефтегазом" 5 июля 2022 года.

Осенью того года "Нафтогаз" создал ООО "Газораспределительные сети Украины" как национального оператора газораспределительной системы. Затем в эту компанию начали переходить арестованные газораспределительные компании, у которых постепенно забирали лицензии на распределение.

По состоянию на конец 2023 года под управление группы "Нафтогаз" перешли все газораспределительные предприятия, ранее подконтрольные Фирташу и работавшие под общим брендом РГК. Перед завершением этого процесса глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявлял, что их интеграция - "это мера военного времени, а когда разрешит ситуация, облгазы должны быть приватизированы на открытых конкурсах".

Отметим также, что в мае 2023 года Служба безопасности Украины сообщила Фирташу, двум руководителям РГК, руководителю компании "Йе Энергия" и пяти руководителям облгазов о подозрении в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных преступлениях и отмывании имущества, полученного.

Впоследствии подозрения по этому делу получили руководители еще двух компаний, а затем еще трех. Речь идет об упомянутых выше "Хмельницкгазе", "Винницагазе", "Львовгазе", "Днепропетровскгазе", "Ивано-Франковскгазе", "Сумыгазе", "Криворожгазе", "Закарпатгазе", "Волыньгазе" и "Черниговгазе".

По данным следствия, подконтрольные Фирташу облгазы покупали газ у подконтрольной ему компании, но в реальности получали не более 30% от проплаченного объема топлива, а остальные 70% средств разворовывались. Дефицит покрывался за счет того, что топливо изымалось из газотранспортной системы Украины.