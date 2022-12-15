Канада возобновила санкции в отношении турбины для "Северного потока"

Власти Канады приняли решение возобновить санкции в отношении турбин, которые были нужны для "Северного потока".

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Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что правительство Канады объявило об отмене введенного несколько месяцев назад исключения из санкций против России, когда было предоставлено разрешение на возвращение в Германию после ремонта турбин компании Siemens для обеспечения работы российского газопровода "Северный поток".

Издание напоминает, что трубопровод по дну Балтийского моря был закрыт на ремонт 31 августа, но так и не был восстановлен, а позже в сентябре произошла серьезная утечка.

Правительства европейских стран подозревают, что разрывы трубопровода были вызваны диверсией. Москва, в свою очередь, обвинила Запад в причастности к взрывам на "Северном потоке".

"Путин был вынужден показать, что он никогда не собирался вернуть "Северный поток-1" к полноценной работе, а сам трубопровод был выведен из строя", - подчеркнули министр иностранных дел Канады Мелани Джоли и министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон в совместном заявлении.

По их словам, решение было принято после тесного сотрудничества с Украиной, Германией и другими европейскими союзниками.

Перед этим глава канадского правительства Джастин Трюдо обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем "энергетическую безопасность Европы, в частности связанную с критически важными цепочками поставок".

В прошлом месяце компания Nord Stream AG, оператор газопровода, обновила дату завершения незапланированной остановки на выезде Грайфсвальда в Германии до 1 апреля 2023 года.

Напомним, летом правительство Канады выдало разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Canada турбин для газопровода "Северный поток".

Но "Газпром" отказался принять их, ссылаясь на технические проблемы и утверждая, что ему нужна дополнительная документация, доказывающая, что оборудование не подпадает под санкции Запада.