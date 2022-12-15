Канада відновила санкції щодо турбіни для "Північного потоку"

Влада Канади прийняла рішення відновити санкції відносно турбін, які булі потрібні для "Північного потоку".

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Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Уряд Канади оголосив про скасування введеного кілька місяців тому винятку із санкцій проти Росії, коли був наданий дозвіл на повернення до Німеччини з ремонту турбін компанії Siemens для забезпечення роботи російського газопроводу "Північний потік"

Видання нагадує, що трубопровід по дну Балтійського моря був закритий на ремонт 31 серпня, але так і не був відновлений, а пізніше у вересні стався серйозний витік.

Уряди європейських країн підозрюють, що розриви трубопроводу та іншого під назвою були спричинені диверсією . Москва у свою чергу звинуватила Захід у причетності до вибухів на "Північному потоці".

"Путін був змушений показати, що він ніколи не збирався повернути "Північний потік-1" до повноцінної роботи, а сам трубопровід був виведений з ладу", — підкреслили міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі та міністр природних ресурсів Джонатан Вілкінсон у спільній заяві.

За їх словами, рішення було прийнято після тісної співпраці з Україною, Німеччиною та іншими європейськими союзниками.

Перед цим очільник канадського уряду Джастін Трюдо обговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцем "енергетичну безпеку Європи, зокрема, пов’язану з критично важливими ланцюжками поставок".

Минулого місяця компанія Nord Stream AG, оператор газопроводу, оновила дату завершення незапланованої зупинки на виїзді Грайфсвальд у Німеччині до 1 квітня 2023 року.

Влітку уряд Канади видав дозвіл на повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Canada турбін для газопроводу "Північний потік".

Але "Газпром" відмовився прийняти їх, посилаючись на технічні проблеми та стверджуючи, що йому потрібна додаткова документація, яка б доводила, що обладнання не підпадає під санкції Заходу.