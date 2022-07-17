Лимиты на горючее в Украине отменили еще две сети АЗС

Сети АЗС UPG и KLO с 15 июля отменили ограничение на продажу всех видов топлива в одни руки. Об этом компании сообщили в Facebook.

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В UPG уточняют, что отпуск всех видов топлива без ограничений возможен с приложением АЗС "Безлимитный". Без сканирования – 10 л в одно авто.

Для того, чтобы заправиться на АЗС KLO, важно сделать следующие шаги:

1. В приложении найти ближайший к себе АЗК с горючим в наличии;

2. Приехать и сканировать приложение или карточку "Дякую".

Напомним, сеть АЗК WOG с 1 июля отменила ограничение на отпуск любого вида топлива в одни руки. Изменения коснулись участников программы лояльности PRIDE.

Аналогичное решение приняла национальная сеть АЗС Prime. Владелец сети Дмитрий Леушкин сообщил, что Prime снимает все ограничения по отпуску топлива с 4 июля.

Народный депутат Андрей Герус накануне сообщал, что в скором времени такое решение примут и другие АЗС, поскольку на рынке уже достаточно нефтепродуктов для отмены лимитов.

Однако сеть АЗС ОККО пока не видит возможности отмены лимитов на продажу топлива на своих АЗС.