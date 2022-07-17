Ліміти на пальне в Україні скасували ще дві мережі АЗС

Мережі АЗС UPG та KLO з 15 липня скасували обмеження на продаж всіх видів палива в одні руки. Про це компанії повідомили в Facebook.

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В UPG уточнюють, що відпуск усіх видів пального без обмежень можливий з додатком АЗС "Безлімітний". Без сканування — 10 л в одне авто.

Для того, щоб заправитись на АЗС KLO важлив зробити наступні кроки:

1. У застосунку знайти найближчий до себе АЗК з пальним в наявності;

2. Приїхати та сканувати застосунок чи картку "Дякую".

Нагадаємо, мережа АЗК WOG з 1 липня скасувала обмеження на відпустку будь-якого виду палива в одні руки. Зміни зачепили учасників програми лояльності PRIDE.

Аналогічне рішення ухвалила національна мережа АЗС Prime. Власник мережі Дмитро Леушкін повідомив, що Prime знімає всі обмеження щодо відпуску палива з 4 липня.

Народний депутат Андрій Герус напередодні повідомляв, що незабаром таке рішення ухвалять і інші АЗС, оскільки на ринку вже є достатньо нафтопродуктів для скасування лімітів.

Однак, мережа АЗС ОККО поки що не бачить можливості скасування лімітів на продаж палива на своїх АЗС.