Мировые цены на нефть резко подскочили из-за геополитического напряжения

Цены на нефть марки Brent поднялись выше 91 доллара за баррель впервые с октября прошлого года. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 1,16 доллара, или на 1,4%, до 86,59 доллара за баррель.

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Об этом пишет Reuters.

Оба контракта закрылись в четверг на самых высоких уровнях с октября и продолжили расти после завершения сессии из-за усиления геополитической напряженности и потенциальных рисков поставок.

Отмечается, что цены на нефть выросли в четверг после сообщений в СМИ о том, что посольства Израиля по всему миру были переведены в состояние повышенной готовности из-за роста угроз иранского нападения на израильских дипломатов.

Иран, третий по величине изготовитель в ОПЕК, пообещал отомстить Израилю за атаку в понедельник, в результате которой погибли высокопоставленные иранские военные. Израиль не взял на себя ответственность за атаку на посольство Ирана в Сирии.

Учитывая ситуацию, Вашингтон резко изменил тон, выступил с самым строгим публичным упреком Израиля с начала его войны с ХАМАС, предупредив, что политика США в отношении Газы будет определяться тем, предпримет ли Израиль меры по обеспечению безопасности палестинских гражданских лиц и гуманитарных работников.

Из-за роста цен США также отсрочили закупку нефти для стратегических запасов.

Издание пишет, что на цену нефти повлияли и атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы, сократившие поставки топлива.

"Все эти геополитические факторы возникли одновременно, повлекши положительные настроения и, в конце концов, некоторую фиксацию прибыли", - сказал Фрэнк Монкам, старший портфельный менеджер Altimo LLC.

Удары по российским НПЗ вывели из строя более 15% мощностей агрессора

В другой статье Reuters пишет, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам могли вывести из строя более 15% российских мощностей.

В последние месяцы Киев наносил удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и энергетическим объектам, некоторые из них происходили на 1000 км вглубь российской территории.

"С точки зрения ущерба, удары, вероятно, привели к сбою более 10% мощностей российского нефтеперерабатывающего завода, возможно, более 15%. В зависимости от масштаба ущерба ремонт может занять значительное время. Все меньше и меньше этих типов российской энергетики, критической инфраструктуры. .. защищены от потенциальных ударов", - сказал чиновник журналистам на условиях анонимности.

По оценке экспертов за прошлый 2023 год средняя цена на нефть упала на 10% по сравнению с 2022 годом. Главными факторами этого были проблемы как со спросом, так и с предложением из-за геополитических потрясений по всему миру. Аналитики прогнозируют, что в этом году нефтяные рынки будут ждать новые вызовы, такие как замедление экономического роста и перспективы рецессии.

Несмотря на столь резкое повышение цен на нефть, эксперты считают, что из-за замедления мировой экономики в 2024 году вряд ли стоит ожидать возврата цены на нефть Brent до 100 долларов за баррель. Goldman Sachs прогнозирует среднюю цену на этот год на уровне 81-82 доллара за баррель, в то время как прогноз международного энергетического агентства составляет 82,57 доллара за баррель.

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