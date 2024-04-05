Світові ціни на нафту різко підскочили через геополітичне напруження

Ціни на нафту марки Brent піднялися вище 91 долара за барель уперше з жовтня минулого року. Ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 1,16 долара, або на 1,4%, до 86,59 долара за барель.

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Про це пише Reuters.

Обидва контракти закрилися в четвер на найвищих рівнях з жовтня і продовжили зростати після завершення сесії, через посилення геополітичної напруженості та потенційних ризиків поставок.

Зазначається, що ціни на нафту зросли в четвер після повідомлень у ЗМІ про те, що посольства Ізраїлю по всьому світу були переведені в стан підвищеної готовності через зростання загроз іранського нападу на ізраїльських дипломатів.

Іран, третій за величиною виробник в ОПЕК, пообіцяв помститися Ізраїлю за атаку в понеділок, в результаті якої загинули високопоставлені іранські військові. Ізраїль не взяв на себе відповідальність за атаку на посольство Ірану в Сирії.

Зважаючи на ситуацію, Вашингтон різко змінив тон, виступив із найсуворішим публічним докором Ізраїлю з початку його війни з ХАМАС, попередивши, що політика США щодо Гази визначатиметься тим, чи вживатиме Ізраїль заходів для забезпечення безпеки палестинських цивільних осіб і гуманітарних працівників.

Через зростання ціни США також відтермінували закупівлю нафти для стратегічних запасів.

Видання пише, що на ціну нафти вплинули і атаки України на російські нафтопереробні заводи, які скоротили постачання палива.

"Усі ці геополітичні чинники виникли одночасно, спричинивши позитивні настрої та, зрештою, деяку фіксацію прибутку", — сказав Френк Монкам, старший портфельний менеджер Altimo LLC.

Удари по російських НПЗ вивели з ладу понад 15% потужностей агресора

В іншій статті Reuters пише, що українські удари по російських нафтопереробних заводах могли вивести з ладу понад 15% російських потужностей.

Останніми місяцями Київ завдавав ударів по російським нафтопереробним заводам і енергетичним об’єктам, деякі з них відбувалися на 1000 км вглиб російської території.

"З точки зору збитків, удари, ймовірно, призвели до збою понад 10% потужностей російського нафтопереробного заводу, можливо, більше 15%. Залежно від масштабу збитку, ремонт може зайняти значний час. Все менше і менше цих типів російської енергетики, критичної інфраструктури... захищені від потенційних ударів", - сказав чиновник журналістам на умовах анонімності.

Додамо, що за оцінкою експертів за минулий 2023 рік середня ціна на нафту впали на 10% порівняно з 2022 роком. Головними чинниками цього були проблеми як з попитом, так і з пропозицією через геополітичні потрясіння по всьому світу. Аналітики прогнозують, що у цьому році нафтові ринки чекатимуть нові виклики такі як сповільнення економічного зростання та перспективи рецесії.

Попри таке різке підвищення цін на нафту, експерти вважають, що через сповільнення світової економіки у 2024 році навряд чи варто очікувати повернення ціни на нафту Brent до 100 доларів за барель. Goldman Sachs прогнозує середню ціню на цей рік на рівні 81-82 долари за барель, тоді як прогноз міжнародного енергетичного агенства складає 82,57 долара за барель.

Джерело фото: ua.depositphotos.com