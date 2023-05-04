Мировые рынки газа восстанавливают баланс, но напряженность остается

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что глобальные газовые рынки постепенно восстанавливают баланс, но в 2023 году они останутся напряженными на фоне снижения поставок российского трубопроводного газа в Европу.

В 2022 году европейский и мировой газовые рынки испытали серьезный шок в предложении, когда Россия сократила поставки трубопроводного газа в Европейский Союз на 80%, что спровоцировало мировой энергетический кризис, пишет Reuters.

Мягкая погода, увеличение экспорта сжиженного природного газа (СПГ) и значительное снижение спроса на газ помогли смягчить шок, оставив европейские хранилища заполненными на 60%.

В квартальном отчете МЭА говорится, что улучшенные прогнозы для газовых рынков в 2023 году не являются гарантией против будущей нестабильности. Мировая поставка газа, как ожидается, останется ограниченной в 2023 году, а глобальный баланс подвергается чрезвычайно широкому диапазону неопределенностей.

Риски, включающие в себя неблагоприятные погодные условия, такие как засушливое лето, снижение доступности СПГ и вероятность дальнейшего сокращения российских поставок в Европу, могут восстановить напряженность на рынке и волатильность цен.

Отмечается, что в Европе в течение отопительного сезона 2022/23 потребление газа упало на рекордные 16% или на 55 миллиардов кубометров.

В отчете говорится, что ЕС нуждается только в половине объема накопления, который наблюдался летом 2022 года, чтобы достичь целевого показателя 90% хранения к началу отопительного сезона 2023/24.

Сейчас СПГ обеспечивает две трети импорта газа в Европу. Европейский импорт СПГ вырос на 25% или на 20 млрд кубометров в течение отопительного сезона, при этом Соединенные Штаты поставляют более 45% дополнительных поставок.

Тем не менее, прогнозируется, что глобальная поставка СПГ вырастет лишь на 4% (или более 20 млрд кубометров) в 2023 году, чего будет недостаточно, чтобы компенсировать ожидаемое сокращение поставок российского газа в Европу через трубы.

Кроме того, Германия хочет открыть к началу 2024 года терминал по приему сжиженного природного газа, связанный с инфраструктурой российского газопровода "Северный поток".

На начало апреля мировой рынок был переполнен природным газом, что привело к снижению цен и созданию избытка топлива как в Европе, так и в Азии.