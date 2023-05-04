Світові ринки газу відновлюють баланс, але напруженість залишається

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) повідомило, що глобальні газові ринки поступово відновлюють баланс, але у 2023 році вони залишаться напруженими на тлі зниження поставок російського трубопроводного газу до Європи.

У 2022 році європейський і світовий газові ринки зазнали серйозного шоку в пропозиції, коли Росія скоротила поставки трубопроводного газу до Європейського Союзу на 80%, що спровокувало світову енергетичну кризу, пише Reuters.

М’яка погода, збільшення експорту зрідженого природного газу (ЗПГ) і значне зниження попиту на газ допомогли пом’якшити шок, залишивши європейські сховища заповненими на 60%.

У квартальному звіті МЕА йдеться про те, що покращені прогнози для газових ринків у 2023 році не є гарантією проти майбутньої нестабільності. Світове постачання газу, як очікується, залишиться обмеженим у 2023 році, а глобальний баланс піддається надзвичайно широкому діапазону невизначеностей.

Ризики, які включають несприятливі погодні умови, такі як посушливе літо, зниження доступності ЗПГ і ймовірність подальшого скорочення російських поставок до Європи, можуть відновити напруженість на ринку та волатильність цін.

Зазначається, що в Європі протягом опалювального сезону 2022/23 споживання газу впало на рекордні 16%, або на 55 мільярдів кубометрів.

У звіті говориться, що ЄС потребує лише половини обсягу накопичення, який спостерігався влітку 2022 року, щоб досягти цільового показника 90% зберігання до початку опалювального сезону 2023/24.

Зараз ЗПГ забезпечує дві третини імпорту газу в Європу. Європейський імпорт ЗПГ зріс на 25%, або на 20 млрд кубометрів протягом опалювального сезону, при цьому Сполучені Штати постачають понад 45% додаткових поставок.

Проте прогнозується, що глобальне постачання ЗПГ зросте лише на 4% (або понад 20 млрд кубометрів) у 2023 році, чого буде недостатньо, щоб компенсувати очікуване скорочення поставок російського газу до Європи через труби.

Крім того, Німеччина прагне відкрити до початку 2024 року термінал з прийому зрідженого природного газу, пов'язаний з інфраструктурою російського газопроводу "Північний потік".

Станом на початок квітня світовий ринок був переповнений природним газом, що призвело до зниження цін і створення надлишку палива як у Європі, так і в Азії.