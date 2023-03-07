"Нафтогаз" готовит предложения по реструктуризации долга по евробондам

Группа "Нафтогаз" готовит для своих кредиторов предложения по реструктуризации еврооблигаций с погашением в 2022 и 2026 годах. Об этом на Facebook написал председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

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"Продолжаем работать над реструктуризацией обязательств "Нафтогаза" по евробондам. Речь идет о евробондах со сроками погашения в 2022 и 2026 годах. На этой неделе планируем представить наши предложения, сформированные после предварительных обсуждений, на онлайн-встрече с инвесторами", - написал Чернышев.

Он добавил, что компания по-прежнему работает совместно с финансовым советником компанией Lazard.

"Должны найти решение, которое удовлетворит всех участников процесса - как инвесторов, так и нашу группу компаний, которая держит энергетический фронт страны в условиях войны", - отметил глава "Нафтогаза".

Напомним, в августе 2022 года владельцы еврооблигаций "Нафтогаза" с погашением в июле 2024 года согласились перенести отсрочку по их погашению на 2026 год. В то время как владельцы евробондов с погашением в 2022 году отказали "Нафтогазу" в отсрочке их погашения.

"Нефтегаз" сначала предлагал выплатить все купоны по еврооблигациям 2022 и 2024 года 19 июля 2024 года и в тот же день погасить еврооблигации-2022, а купоны по еврооблигациям-2026 хотел бы выплатить 8 ноября 2024 года.

Однако владельцы еврооблигаций отклонили эту оферту, а Кабмин запретил производить оплату в срок, 26 июля привело к дефолту компании из двух из трех выпусков евробондов. После этого НАК сделал владельцам облигаций новое предложение ю.