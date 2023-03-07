"Нафтогаз" готує пропозиції щодо реструктуризації боргу за євробондами

Група “Нафтогаз” готує для своїх кредиторів пропозиції щодо реструктуризації єврооблігацій з погашенням у 2022 та 2026 роках. Про це на Facebook написав голова правління “Нафтогазу” Олексій Чернишов.

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"Продовжуємо працювати над реструктуризацією зобов’язань "Нафтогазу" за євробондами.Йдеться про євробонди з термінами погашення у 2022 та 2026 роках.Цього тижня плануємо представити наші пропозиції, сформовані після попередніх обговорень, на онлайн-зустрічі з інвесторами", - написав Чернишов.

Він додав, що компанія як і раніше, працює спільно з фінансовим радником компанією Lazard.

"Маємо знайти рішення, яке задовольнить всіх учасників процесу - як інвесторів, так і нашу групу компаній, яка тримає енергетичний фронт країни в умовах війни", - зазначив очільник "Нафтогазу".

Нагадаємо, в серпні 2022 року власники єврооблігацій “Нафтогазу” з погашенням у липні 2024 року погодилися перенести відстрочку щодо їх погашення на 2026 рік. Тоді як власники євробондів із погашенням у 2022 році відмовили "Нафтогазу" у відстроченні їх погашення.

"Нафтогаз" спочатку пропонував виплатити всі купони з єврооблігацій 2022 та 2024 року 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022, а купони з єврооблігацій-2026 хотів би виплатити 8 листопада 2024 року.

Проте власники єврооблігацій відхилили цю оферту, а Кабмін заборонив робити оплату у строк, що 26 липня призвело до дефолту компанії з двох із трьох випусків євробондів. Після цього НАК зробив власникам облігацій нову пропозицію.