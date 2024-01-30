НКРЭКУ лишила лицензии Белоцерковскую ТЭЦ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), остановила действие лицензий ЧАО "Белоцерковская Теплоэлектроцентраль" на производство электрической и тепловой энергии.

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Это решение было принято регулятором на заседании 30 января.

Согласно решению НКРЭКУ, временно остановлено действие лицензий на производство электрической энергии, а также на производство тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, включая использующие нетрадиционные или возобновляемые источники энергии, выданных этому предприятию.

Добавим, что еще 30 мая 2022 стало известно, что ЧАО "Белоцерковская ТЭЦ" дало согласие на передачу в аренду водогрейных котлов КП БМР "Белоцерковтеплосеть". То есть фактически прошлый отопительный сезон ТЭЦ как юридическое лицо уже не обеспечивало.

Напомним, в декабре прошлого года Нацбанк Украины заключил соглашение о продаже переданного в ипотеку имущества "Белоцерковской ТЭЦ" Белоцерковской городской территориальной общине.

Соответствующее соглашение подписано 30 ноября 2023 года, а 6 декабря 2023 активы были переданы новому владельцу.

Напомним, что в феврале 2015 года между Нацбанком и банком "Финансы и кредит" (который принадлежал Константину Жеваго) был заключен договор рефинансирования, в качестве обеспечения вышеупомянутых обязательств к ипотеке был передан целостный имущественный комплекс ЧАО "Белоцерковская ТЭЦ". Уже 14 апреля 2020 года Хозяйственным судом Киевской области открыто производство по делу о банкротстве ЧАО "Белоцерковская ТЭЦ".

22 мая 2023 года Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск Нацбанка к ЧАО "Белоцерковская ТЭЦ" о взыскании с нее в пользу НБУ единого имущественного комплекса ТЭЦ в счет погашения задолженности банка «Финансы и кредит» по рефинансированию в сумме 1 439 565 грн.

Заметим, что процесс реализации активов компаний Константина Жеваго продолжается. Имущество Белоцерковской ТЭЦ – один из первых проданных крупных активов должников.

У кого еще НКРЭКУ отобрало лицензии

Добавим, что НКРЭКУ лишило лицензии КП "Юго-Западные теплосети", которое находится в Хмельницком.

"Остановить действие лицензии на право производства хозяйственной деятельности по производству тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, ТЭС, АЭС, когенерационных установках и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии, выданной КП "Юго-Западные теплосети", - говорится в сообщении.

Также НКРЭКУ решила остановить действие лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по распределению природного газа, выданной ЧАО "Тернопольгаз", которое 4 декабря перешло к Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", став 23-й такой компанией на тот момент.

Речь идет об облгазах, ранее фактически управлявшихся "Региональной газовой компанией", аффилированной к бизнесмену Дмитрию Фирташу, работавших под общим брендом, и ряде других компаний (в том числе "Тернопольгазе"). Предусмотрено, что все переданные государству облгазы будут интегрированы в специально созданное ООО "Газораспределительные сети Украины".