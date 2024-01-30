НКРЕКП позбавила ліцензії Білоцерківську ТЕЦ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зупинила дію ліцензій ПрАТ "Білоцерківська Теплоелектроцентраль" на виробництво електричної та теплової енергії.

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Це рішення було прийнято регулятором на засіданні 30 січня.

Відповідно до рішення НКРЕКП, тимчасово зупинено дію ліцензій на виробництво електричної енергії, а також на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, включаючи ті, що використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії, виданих цьому підприємству.

Додамо, що ще 30 травня 2022 року стало відомо, що ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" надала згоду на передачу в оренду водогрійних котлів КП БМР "Білоцерківтепломережа". Тобто, фактично минулий опалювальний сезон ТЕЦ як юридична особа вже не забезпечувала.

Нагадаємо, у грудні минулого року Нацбанк України уклав угоду про продаж переданого в іпотеку майна "Білоцерківсбкої ТЕЦ” Білоцерківській міській територіальній громаді.

Відповідна угода підписана 30 листопада 2023 року, а 6 грудня 2023 року активи були передані новому власнику.

16 лютого 2015 року між Нацбанком та банком "Фінанси та кредит" (який належав Костянтину Жеваго) був укладений договір рефінансування, в якості забезпечення вищезазначених зобов’язань до іпотеки було передано цілісний майновий комплекс ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ". Вже 14 квітня 2020 року Господарським судом Київської області відкрито провадження у справі про банкрутство ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ".

22 травня 2023 року Господарський суд Київської області задовольнив позов Нацбанку до ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" про стягнення з неї на користь НБУ єдиного майнового комплексу ТЕЦ в рахунок погашення заборгованості банку «Фінанси і кредит» по рефінансуванню в сумі 1 439 568 515, 35 грн.

Зауважимо, процес реалізації активів компаній Костянтина Жеваго триває. Майно Білоцерківської ТЕЦ – один із перших проданих великих активів боржників.

В кого ще НЕКРКП відібрало ліцензії

Додамо, що НЕКРКП позбавило ліцензії КП "Південно-Західні тепломережі", яке знаходиться у Хмельницьку.

"Зупинити дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, виданої КП "Південно-Західні тепломережі", - йдеться в повідомленні.

Також під час засідання, НКРЕКП Зупинити дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, виданої ПрАТ "Тернопільгаз", яке 4 грудня перейшло до Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Він став уже 23-м облгазом, що перейшов в управління державою.

Нагадаємо, що наприкінці листопада в управління "Нафтогазу" перейшли компанії "Рівнегаз", "Запоріжгаз" та "Чернівцігаз", а перед цим - "Закарпатгаз". У жовтні НАК отримав контроль над "Чернігівгазом" та "Волиньгазом".

Йдеться про компанії, що раніше фактично управлялися "Регіональною газовою компанією", афілійованою до бізнесмена Дмитра Фірташа, та працювали під спільним брендом.