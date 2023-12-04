- Категорія
- Енергетика
- Дата публікації
-
"Нафтогаз" отримав контроль вже над 23-м облгазом
До складу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" перейшло газорозподільне підприємство "Тернопільгаз". Як повідомляють у НАК та Міністерстві енергетики, це вже 23-й облгаз, що перейшов в управління державою.
"Тернопільгаз" обслуговує близько 200 тисяч приватних домогосподарств та 3 тисячі юридичних осіб. При переході до "Нафтогазу" особові рахунки клієнтів, тариф на розподіл і реквізити для оплати послуг для жителів Тернопільщини залишаться незмінними.
З питань розподілу газу громадян закликають звертатися до контакт-центру за номерами: 097-0-519-904, 095-0-519-904, 035-2-519-904 та 0-800-500-904.
Нагадаємо, що наприкінці листопада в управління "Нафтогазу" перейшли компанії "Рівнегаз", "Запоріжгаз" та "Чернівцігаз", а перед цим - "Закарпатгаз". У жовтні НАК отримав контроль над "Чернігівгазом" та "Волиньгазом".Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Йдеться про компанії, що раніше фактично управлялися "Регіональною газовою компанією", афілійованою до бізнесмена Дмитра Фірташа, та працювали під спільним брендом.
Ці активи були заарештовані у справі Державного бюро розслідувань про схему, за якою Міненерго передавало газорозподільні системи приватним операторам у безоплатне користування, чим завдало державі збитків на 1,488 мільйрда гривень.
В травні 2022 року компанії були передані в управління "Чорноморнафтогазу", що входить до групи "Нафтогаз". Однак зазначимо при цьому, що "Тернопільгаз" у згаданий перелік компаній з групи РГК не входив. Акції його та ще кількох газорозподільчих компаній було урядом передано "Нафтогазу" вже в лютому 2023 року.
Передбачено, що всі передані державі облгази будуть інтегровані у спеціально створене для цього ТОВ "Газорозподільні мережі України". Станом на кінець листопада "Газмережі" мали вже 17 філій по країні і забезпечували паливом 7,7 мільйона клієнтів.