"Нафтогаз" отримав контроль вже над 23-м облгазом

До складу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" перейшло газорозподільне підприємство "Тернопільгаз". Як повідомляють у НАК та Міністерстві енергетики, це вже 23-й облгаз, що перейшов в управління державою.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

"Тернопільгаз" обслуговує близько 200 тисяч приватних домогосподарств та 3 тисячі юридичних осіб. При переході до "Нафтогазу" особові рахунки клієнтів, тариф на розподіл і реквізити для оплати послуг для жителів Тернопільщини залишаться незмінними.

З питань розподілу газу громадян закликають звертатися до контакт-центру за номерами: 097-0-519-904, 095-0-519-904, 035-2-519-904 та 0-800-500-904.

Нагадаємо, що наприкінці листопада в управління "Нафтогазу" перейшли компанії "Рівнегаз", "Запоріжгаз" та "Чернівцігаз", а перед цим - "Закарпатгаз". У жовтні НАК отримав контроль над "Чернігівгазом" та "Волиньгазом".

Йдеться про компанії, що раніше фактично управлялися "Регіональною газовою компанією", афілійованою до бізнесмена Дмитра Фірташа, та працювали під спільним брендом.

Ці активи були заарештовані у справі Державного бюро розслідувань про схему, за якою Міненерго передавало газорозподільні системи приватним операторам у безоплатне користування, чим завдало державі збитків на 1,488 мільйрда гривень.

В травні 2022 року компанії були передані в управління "Чорноморнафтогазу", що входить до групи "Нафтогаз". Однак зазначимо при цьому, що "Тернопільгаз" у згаданий перелік компаній з групи РГК не входив. Акції його та ще кількох газорозподільчих компаній було урядом передано "Нафтогазу" вже в лютому 2023 року.

Передбачено, що всі передані державі облгази будуть інтегровані у спеціально створене для цього ТОВ "Газорозподільні мережі України". Станом на кінець листопада "Газмережі" мали вже 17 філій по країні і забезпечували паливом 7,7 мільйона клієнтів.